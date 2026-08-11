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Na današnji dan, 11. avgusta 1953. godine, rođen je Hulk Hogan, čovek koji je od profesionalnog rvanja napravio planetarni spektakl.

Bio je idol miliona, jedan od najpoznatijih sportista na svetu i zaštitno lice jedne čitave ere. Ali iza blistave karijere krio se buran privatni život - od raspada 24-godišnjeg braka i javnih optužbi za neverstvo, do intimnog snimka sa suprugom tadašnjeg najboljeg prijatelja, koji je nekoliko godina kasnije pokrenuo jedan od najpoznatijih sudskih ratova u istoriji medija.

Hulk Hogan Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Teri Bolija, kako glasi njegovo pravo ime, postao je Hulk Hogan i izgradio status kakav je malo ko u svetu profesionalnog rvanja mogao da dostigne.

Čuvena „Hulkamanija“ harala je Amerikom, a Hogan je postao lice tadašnjeg WWF-a, današnjeg WWE-a. Osvojio je brojne šampionske titule, punio arene i postao mnogo više od rvača - bio je popkulturni fenomen.

Milioni su ga gledali kao nepobedivog heroja.

Ali dok je njegova karijera išla vrtoglavo naviše, privatni život počeo je da mu se raspada.

24 godine braka, pa haos!

Hogan je bio u braku sa Lindom Bolijom čak 24 godine. Imali su dvoje dece, Bruk i Nika, a njihova porodica bila je toliko eksponirana da je dobila i sopstveni rijaliti šou „Hogan Knows Best“.

A onda je sve puklo.

Linda je u novembru 2007. podnela zahtev za razvod. Njihova brakorazvodna parnica trajala je gotovo dve godine i pretvorila se u borbu oko ogromnog bogatstva. ABC je tada pisao da je njihova imovina procenjivana na oko 30 miliona dolara.

1/5 Vidi galeriju Hulk Hogan sa bivšom suprugom Lindom Foto: POOL / Getty images / Profimedia, Janet Gough / Avalon / Profimedia

Linda je tvrdila da su neverstva bila jedan od razloga raspada braka. U jednom od najeksplozivnijih delova svoje ispovesti govorila je o tome koliko ju je situacija naterala da preispituje samu sebe.

Hogan je, sa druge strane, priznao aferu sa Kristijanom Plant, ženom koja je radila sa njihovom ćerkom, ali je preko svog publiciste tvrdio da je njihov brak tada već bio nepovratno uništen.

Razvod je konačno završen 2009. godine.

I tu bi, za većinu ljudi, bio kraj priče. Kod Hogana - ni blizu.

Intimni snimak

Dok je njegov brak već bio u raspadu, dogodilo se nešto što će godinama kasnije napraviti novi haos.

Hogan je snimljen u intimnom odnosu sa Heder Klem, tadašnjom suprugom njegovog bliskog prijatelja Toda Klema, poznatog kao "Bubba the Love Sponge". Snimak je nastao 2006. ili 2007. godine, a Hogan je kasnije tvrdio da nije znao da se snima. Isto je tokom suđenja tvrdila i Heder Klem.

Posebno bizaran detalj jeste to što je Hogan kasnije govorio da je odnos sa Heder bio nešto o čemu se ranije razgovaralo između njega i Toda Klema.

Tod Klem Foto: Luis Santana / Zuma Press / Profimedia

Drugim rečima, iza ovog skandala nije stajala samo prevara.

U priči su se našli najbolji prijatelj, njegova supruga, kamera u spavaćoj sobi i tajni snimak.

A onda je 2012. godine sve eksplodiralo.

"Gawker" objavio snimak - Hogan krenuo u rat!

Portal Gawker objavio je deo intimnog snimka.

Hoganu je, kako je kasnije svedočio, život potpuno krenuo nizbrdo. Govorio je da mu je objavljivanje snimka okrenulo ceo svet naglavačke i da je bio odlučan da se bori do kraja.

Tu počinje jedna od najneverovatnijih sudskih priča u istoriji američkih medija.

Hogan je tužio Gawker zbog povrede privatnosti i tražio 100 miliona dolara.

Gawker se branio tvrdnjom da je objavljivanje bilo zaštićeno Prvim amandmanom i da je Hogan kao ogromna javna ličnost bio predmet javnog interesa.

Ali porota nije bila na njihovoj strani.

U martu 2016. godine stigla je eksplozivna presuda.

Porota je Hoganu dosudila čak 140,1 milion dolara - 115 miliona na ime kompenzacione štete i još 25,1 milion kaznene odštete.

Čovek koji je svojevremeno punio arene sada je praktično nokautirao jedan medijski gigant - ali u sudnici.

A onda je usledio još veći šok - "Gawker" je otišao u stečaj.

Milijarder stao iza Hogana

Tokom procesa otkriveno je da je milijarder Piter Til, suosnivač "PayPala", finansijski podržavao Hoganovu pravnu bitku protiv "Gawkera".

Til je godinama bio u sukobu sa tom medijskom kompanijom, a kasnije je priznao da je finansirao tužbu.

Na kraju je, umesto prvobitne presude od 140 miliona dolara, ceo spor završen nagodbom od 31 milion dolara, uz mogućnost dodatnog novca iz određenih potraživanja Gawkera.

Od heroja do jednog od najkontorverznijih sportista

Ali ni tu nije bio kraj njegovim problemima.

Tokom iste ere u javnost su dospeli i transkripti sa snimka koji su sadržali Hoganove rasističke komentare. Posledice su bile ogromne: WWE je raskinuo saradnju sa njim i uklonio ga iz svojih promotivnih materijala.

Tako je čovek koji je decenijama bio jedan od najvećih heroja profesionalnog rvanja postao jedna od njegovih najkontroverznijih figura.

Hulk Hogan je tokom života bio sve: idol, šampion, filmska zvezda, rijaliti junak, skandal-majstor i čovek koji je u sudnici zadao jedan od najtežih udaraca medijskoj industriji.