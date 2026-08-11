Srpska plivačica Nina Stanisavljević nije uspela da se plasira u polufinale trke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
PARIZ
BEZ FINALA EVROPSKOG PRVENSTVA ZA NINU! Srpkinja šesta u kvalifikacionoj grupi
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Stanisavljević je u drugoj, od šest kvalifikacionih grupa, zauzela šesto mesto sa rezultatom 27,52 sekundi.
To je na kraju bilo dovoljno za ukupno 47. mesto u kvalifikacijama.
Najbrže vreme u kvalifikacijama ostvarila je Šveđanka Sara Šjestrem s vremenom 25,40 sekundi.
Polufinalne trke na 50 metara delfin stilom na programu su u utorak.
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