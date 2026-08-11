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Stanisavljević je u drugoj, od šest kvalifikacionih grupa, zauzela šesto mesto sa rezultatom 27,52 sekundi.

To je na kraju bilo dovoljno za ukupno 47. mesto u kvalifikacijama.

Najbrže vreme u kvalifikacijama ostvarila je Šveđanka Sara Šjestrem s vremenom 25,40 sekundi.

Polufinalne trke na 50 metara delfin stilom na programu su u utorak.

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir