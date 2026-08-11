Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski plivači Nikola Aćin, Velimir Stjepanović i Justin Cvetkov nisu uspeli danas da se plasiraju u polufinale trke na 100 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Najbolje vreme od srpskih plivača u kvalifikacijama imao je Aćin koji je u sedmoj grupi zauzeo treće mesto sa rezultatom 48,71 sekundu, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 23. mesto.

Stjepanović je svoju kvalifikacionu grupu završio kao deveti sa vremenom 49,45 sekundi i bio je ukupno 46, dok je Justin Cvetkov imao 64. vreme u kvalifikacijama s rezultatom 49,97 sekundi.

Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je rumunski plivač David Popovići - 47,13 sekundi.

Polufinalne trke u ovoj disciplini na programu su večeras, dok je finale zakazano za sutra uveče.

Bez plasmana u polufinale ostala je i srpska plivačica Martina Bukvić na 100 metara prsno. Ona je bila sedma u četvrtoj kvalifikacionoj grupi, a ukupno 24. sa rezultatom 1:08,91.

Najbolja u kvalifikacijama bila je Britanka Angarad Evans - 1:05,45.

Polufinala na 100 metara prso u ženskoj konkurenciji su kasnije danas, dok je finale sutra.

Beta