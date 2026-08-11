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Ova promena urađena je u skladu sa nazivom naše zemlje i našeg naroda, ali pre svega kao odgovor na inicijativu velikog broja boksera, trenera i bokserskih klubova iz Srbije i Republike Srpske, koji su iskazali želju da se kroz naziv Saveza jasnije izraze identitet, tradicija i pripadnost srpskom boksu.

Predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin istakao je da promena naziva predstavlja mnogo više od formalne odluke.

"Promena imena nije samo promena na memorandumu. Ovo je poruka da srpski boks ulazi u novu fazu. Želimo da izgradimo sistem u kojem će naši bokseri, klubovi i treneri imati najbolje moguće uslove za rad i razvoj. Istovremeno, želimo da sačuvamo ono najbolje iz naše tradicije i da srpski boks učinimo modernim, otvorenim i konkurentnim najboljima u svetu. Naš cilj je jasan – da Srbija bude jedna od vodećih bokserskih zemalja sveta", rekao je Borovčanin.

Strateški ciljevi Srpskog bokserskog saveza.

"Jedan od prioriteta biće dodatno unapređenje uslova za rad srpske reprezentacije. Dres reprezentacije nosiće najbolji bokseri u ringu, ali i sportisti koji će svojim ponašanjem van ringa poštovati etički kodeks Saveza i svojim primerom na svakom mestu predstavljati najlepše lice Srbije. Od reprezentativaca se očekuju vrhunski sportski rezultati, ali i odgovornost, disciplina, poštovanje protivnika i saigrača, kao i dostojanstveno predstavljanje zemlje. U reprezentativnom timu biće maksimalno uvažavane različitosti u pogledu vere i religije svih njegovih članova, jer zajedništvo, međusobno poštovanje i sportski duh predstavljaju temelj svakog uspešnog nacionalnog tima" – ističe Borovčanin.

1/4 Vidi galeriju Nenad Borovčanin, Srpski bokserski savez Foto: BSS (N.Miletić)

Srpska bokserska liga biće razvijena kao snažno i kvalitetno takmičenje koje će obuhvatiti nivoe regiona i Republike, sa završnim plej-ofom u kojem će se za najviša odličja boriti najbolji. Cilj je da Liga postane osnova za razvoj boksera, klubova i trenera i da svakom talentovanom sportisti omogući kvalitetan i kontinuiran takmičarski put.

Poseban fokus biće na razvoju Srpske bokserske škole. Pored unapređenja bokserskih veština, posebna pažnja biće posvećena pravilnom vaspitanju mladih, disciplini, radu, odgovornosti, poštovanju drugih i negovanju sportske i bokserske tradicije.

"Želimo da kroz boks odgajamo mlade ljude koji će biti ponos svojih porodica, klubova i Srbije. Sport ne sme da bude samo put do medalje. On mora da bude škola života, odgovornosti, discipline, poštovanja i zajedništva", poručio je Borovčanin.

Važan deo nove strategije biće i Srpski bokserski trening centar, koji se gradi na Novom Beogradu sredstvima Vlade Republike Srbije. Očekuje se da od sredine sledeće godine ovaj objekat postane jedan od najmodernijih i najboljih bokserskih centara u svetu.

Završetkom centra Srbija će dobiti infrastrukturu koja će omogućiti vrhunske uslove za pripreme reprezentativaca, razvoj mladih boksera i rad stručnog kadra, ali i otvoriti vrata za dolazak stranih reprezentacija, klubova i sportista.

"Naša ambicija je da Srbija postane jedna od glavnih svetskih tačaka za bokserske pripreme, treninge i međunarodne susrete. Imamo tradiciju, imamo talente i imamo ljude koji žele da rade. Sada je vreme da izgradimo sistem koji će sve to povezati i omogućiti rezultate koji će trajati", istakao je predsednik Srpskog bokserskog saveza.

Promena naziva zato nije samo promena na dokumentima i memorandumu. To je poruka da srpski boks ulazi u novu fazu. Fazu u kojoj će se više ulagati u boksera, klubove i trenere, stvarati bolji uslovi za mlade, čuvati ono najbolje iz tradicije i istovremeno graditi sistem koji će biti moderan, otvoren i konkurentan najboljima u svetu.

"Srpski boks ima tradiciju. Srpski boks ima talenat. Sada gradimo sistem za budućnost" – zaključio je predsednik SBS Borovčanin.

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