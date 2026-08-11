Srpski atletičar Mihajlo Katanić plasirao se u polufinale trke na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, pošto je u kvalifikacijama zauzeo osmo mesto.
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BRAVO, MIHAJLO! Katanić razbio u kvalifikacijama i juri medalju u Birmingemu!
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Za plasman u polufinale bilo je potrebno da se zauzme jedna od prvih 13 pozicija u kvalifikacijama, u kojima je Katanić ostvario rezultat od 49,66 sekundi, čime je izjednačio svoj lični rekord.
Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvario je Britanac Džošua Folds sa vremenom od 48,90 sekundi.
Polufinala su na programu u sredu od 13.55.
(Beta)
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