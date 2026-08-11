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Za plasman u polufinale bilo je potrebno da se zauzme jedna od prvih 13 pozicija u kvalifikacijama, u kojima je Katanić ostvario rezultat od 49,66 sekundi, čime je izjednačio svoj lični rekord.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvario je Britanac Džošua Folds sa vremenom od 48,90 sekundi.

Polufinala su na programu u sredu od 13.55.

(Beta)

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir