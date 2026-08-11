Odbojkaški savez Srbije (OSS) naveo je da će ti mečevi biti zatvoreni za javnost.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo biće održano od 21. avgusta do 6. septembra u Azerbejdžanu, Češkoj, Švedskoj i Turskoj, a srpske odbojkašice će takmičenje na njemu započeti u Grupi B, u sklopu koje će u Brnu igrati protiv selekcija Austrije, Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine.