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Trkački vikend u Boljevcima, u organizaciji Džet ski i moto nautičkog saveza Srbije, obeležio je težak incident i intervencija policije zbog pretnji fizičkim nasiljem upućenih sedamnaestogodišnjem reprezentativcu Nemanji Jovanoviću.

1/11 Vidi galeriju Džet ski Foto: Plumrace, AP, Profimedia

Nakon sudijskih propusta prvog dana, rukovodstvo je u nedelju odbilo da primeni međunarodni IJSBA pravilnik o startu, čime je Jovanoviću, koji je prethodno pošteno izborio drugo, pa prvo mesto, protivpravno uskraćeno pravo na fer trku.

Nakon opravdanog protesta roditelja, lica bliska Savezu uputila su maloletniku direktne pretnje nasiljem, zbog čega su Rečna policija i kopnena patrola MUP-a morale hitno da obezbede evakuaciju porodice sa staze u Boljevcima, prenosi portal Plumrace.