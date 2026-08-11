Slušaj vest

Kako se navodi u zvaničnim izveštajima o okolnostima ove tragedije, Džejms je pretrpeo teške povrede glave u ranim jutarnjim satima 5. jula, tokom letovanja u Turskoj.

Do sukoba je došlo nakon verbalne rasprave sa grupom ljudi, kada mu je radnik obezbeđenja zadao jedan udarac u glavu. Od jačine udarca, ragbista je izgubio ravnotežu, pao i potiljkom silovito udario o pod.

Nakon primarne hospitalizacije i zbrinjavanja u turskoj bolnici, hitno je transportovan na dalje lečenje u Veliku Britaniju.

Ragbi Srbija finalni vikend Foto: Vanja Bejin

Uprkos velikim naporima lekara u bolnici "Rojal Glamorgan" u Llantrisantu, Džejms je podlegao povredama 26. jula, skoro tri sedmice posle kobnog događaja.

Obdukcija izvršena 3. avgusta u Univerzitetskoj bolnici Velsa pokazala je da su preliminarni uzrok smrti teške trauma glave, uz frakturu slepoočnog dela lobanje i nagnječenje moždanog tkiva, dok se konačni nalaz očekuje nakon detaljnih histoloških pregleda.

Ne propustiteOstali sportoviTOPLOTNI UDAR ODNEO ŽIVOT: Poznati sportista preminuo u 26. godini nakon treninga u Japanu
profimedia0623875166.jpg
Ostali sportoviTUŽNE VESTI IZ CRVENE ZVEZDE! Umro bivši igrač, imao je samo 42 godine! Klub se oglasio emotivnim saopštenjem: "Pamtićemo ga po borbenosti i odanosti!"
Slobodan Subotić.jpg
Ostali sportoviUBEDLJIVA SRBIJA! Ragbi reprezentacija naše zemlje demolirala Slovačku
Ragbi reprezentacija Srbije
Ostali sportoviBRATSKI DUEL U BEOGRADU: Ragbi klub Partizan ugostio reprezentaciju Rusije
Ragbi klub Partizan

00:15
Nokaut Gasijeva o kojem se priča Izvor: Kurir