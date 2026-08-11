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Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije doneo je u utorak jednoglasnu odluku o pokretanju promene naziva organizacije. Olimpijski komitet Srbije ubuduće bi trebalo da nosi naziv Srpski olimpijski komitet.

Odluka je doneta na sednici Izvršnog odbora, a članovi tog tela jednoglasno su podržali inicijativu za promenu imena.

1/6 Vidi galeriju Dejan Tomašević Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija

Predsednik OKS Dejan Tomašević tom prilikom zahvalio je zaposlenima na angažovanju, posvećenosti i profesionalnom radu tokom prethodnog perioda.

- Jedna od važnih tačaka dnevnog reda bila je i inicijativa za promenu naziva Olimpijskog komiteta Srbije u Srpski olimpijski komitet, koju su članovi Izvršnog odbora jednoglasno podržali - navodi se u saopštenju.

Ipak, promena naziva još nije konačna, pošto je pokrenuta inicijativa da se o predlogu izjasne i nadležne institucije i sportske organizacije.

Olimpijski komitet Srbije trebalo bi da zvanično uputi inicijativu Ministarstvu sporta, nacionalnim sportskim savezima, Sportskom savezu Srbije i Paraolimpijskom komitetu Srbije, uz molbu da razmotre i podrže predloženu promenu naziva.

Na sednici je otvoreno i pitanje mogućnosti izrade jedinstvenog idejnog i grafičkog rešenja grbova nacionalnih sportskih saveza.

Cilj ove inicijative bio bi veća vizuelna prepoznatljivost, ali i svojevrsno objedinjavanje identiteta srpskog sporta.

Za sada nije poznato kako bi eventualno jedinstveno rešenje izgledalo, niti kada bi konkretna inicijativa mogla da bude realizovana.

Delegacija Srbije u Tarantu brojaće 226 članova Na sednici je bilo reči i o predstojećem nastupu srpskih sportista u Tarantu.

Delegacija Srbije brojaće ukupno 226 članova, a funkciju šefa misije obavljaće Uroš Đurović.

Čast da nose zastavu Srbije na ceremoniji pripala je odbojkašici Bojani Milenković i tekvondisti Stefanu Takovu.

Pred srpskim sportistima tako je novo veliko međunarodno takmičenje, dok bi promena naziva krovne olimpijske organizacije trebalo da bude jedna od važnijih tema u narednom periodu.

Ukoliko predlog dobije podršku Ministarstva sporta, nacionalnih sportskih saveza, Sportskog saveza Srbije i Paraolimpijskog komiteta Srbije, Olimpijski komitet Srbije i zvanično bi mogao da postane Srpski olimpijski komitet.

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