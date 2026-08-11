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"Delfini" su u velikom finalu Olimpijskih igara u Parizu nadigrali selekciju Hrvatske rezultatom 13:11 i tako stigli do trećeg uzastopnog olimpijskog zlata, nastavivši šampionski niz započet u Riju 2016. i potvrđen u Tokiju 2021. godine.

Ovaj trijumf imao je poseban istorijski značaj za Dušana Mandića i Savu Ranđelovića, koji su ušli u odabrano društvo sportista sa osvojena sva tri zlatna odličja na najvažnijoj sportskoj smotri.

Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Dve godine nakon ovog podviga, Mandić se sa ponosom prisetio nezaboravnog uspeha.

"Neke pobede su dokaz da ništa kroz šta si prošao nije bilo uzalud. Treće olimpijsko zlato, četvrta olimpijska medalja. Sa verom u Boga i za bolje sutra", napisao je Mandić na Instagramu.

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