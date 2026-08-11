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U periodu od marta do juna 2026. godine, mladi takmičari ostvarili su izuzetne rezultate na domaćim i međunarodnim turnirima, potvrđujući da ovaj džudo klub stvara generaciju koja će u narednim godinama s ponosom predstavljati Srbiju na najvišem nivou.

Niz sjajnih rezultata

Uspeh džudista Bežanije, u protekla tri meseca bio je konstantan i impresivan:

Novi Sad

Svaki takmičar kluba osvojio je medalju (10 zlatnih, 11 srebrnih i 11 bronzanih).

Sokolac (BiH)

Od 25 takmičara, njih 22 se vratilo sa odličjima. U konkurenciji 40 klubova iz regiona, osvojili su visoko četvrto mesto.

Čaglin (Hrvatska)

Uz 4 zlatne, 6 srebrnih i 8 bronzanih medalja, osvojeno je ekipno treće mesto u veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Foto: Privatna arhiva

Struga (Severna Makedonija)

Najveći uspeh u ovom periodu. U konkurenciji 70 evropskih klubova, klub je proglašen za najuspešniju ekipu u uzrastu do 10 godina, dok su u generalnom plasmanu zauzeli peto mesto, ostavivši iza sebe brojne trofejne klubove, uključujući i beogradski Partizan.

Više od sporta: Inkluzija kao prioritet

Pored sportskih uspeha, Džudo klub Bežanija je izuzetno ponosan na svoj humanitarni rad. Više od pet godina posvećeno radimo sa decom sa autizmom i Daunovim sindromom. Kroz naš klub je prošlo preko 100 mališana, kojima kroz džudo pomažemo u razvoju motoričkih sposobnosti, samopouzdanja i socijalnih veština. Verujemo da sport mora biti dostupan svakom detetu, bez izuzetka.

Lazar Stojanović, predsednik i trener Džudo kluba Bežanija, ističe da ovi rezultati nisu slučajnost, već plod dugogodišnjeg sistema:

„Ovi rezultati su direktan proizvod svakodnevnog rada, ogromne discipline i poverenja koje roditelji imaju u naš stručni tim. Najviše me raduje što smo dominantni u najmlađim uzrastima, što znači da imamo svetlu budućnost pred sobom. Naš cilj nije samo medalja na grudima, već formiranje zdravih, odgovornih i vaspitanih mladih ljudi. Ipak, sve ovo iziskuje velike napore. Iako su naši rezultati vrhunski, svakodnevno se suočavamo sa finansijskim izazovima. Do sada smo uputili preko 300 molbi za sponzorstvo kompanijama koje posluju u Srbiji, ali nažalost, mnoge još uvek nisu prepoznale značaj ulaganja u omladinski sport. Pozivamo društveno odgovorne kompanije da nam se pridruže i podrže decu koja Srbiju predstavljaju na najlepši način – kroz fer-plej i pobede“, poručuje Stojanović i dodaje.

"Naš cilj nije samo osvajanje medalja, već i vaspitavanje dece kroz sport, razvijanje discipline, poštovanja, samopouzdanja i pravih životnih vrednosti. Medalje su samo potvrda da se takav rad prepoznaje i na takmičenju. Sa velikim optimizmom nastavljamo pripreme za drugi deo sezone, uvereni da su najveći uspesi Džudo kluba Bežanija tek pred nama, zaključuje predsednik kluba, inače višestruki šampion.