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Na Gradskom trgu u Loznici, u sredu 12. avgusta od 20 časova, biće svečano otvoreno Evropsko prvenstvo za omladinke i omladince u boksu. Biće to početak velikog sportskog događaja na kojem će se narednih dana boriti najbolji mladi bokseri i bokserke Evrope, ali i trenutak kada će 13 srpskih reprezentativaca stati u ring sa jednim ciljem - da se srpska zastava što više puta zavijori na pobedničkom postolju.

Svečana ceremonija biće održana uz direktan prenos na TV Arena. Nakon intoniranja himne Republike Srbije „Bože pravde“, Loznica će otvoriti vrata reprezentacijama sa celog kontinenta, a srpski tim predvodiće želja, ponos i odgovornost da se pred domaćom publikom predstavi u najboljem svetlu.

Prema dosadašnjoj pre-registraciji, u Loznicu stiže čak 36 zemalja, sa 131 bokserkom i 241 bokserom. Konačan broj učesnika biće poznat nakon zvanične registracije.

Ipak, za Srbiju će fokus biti na njenim mladim lavovima i lavicama koji su prethodnih nedelja naporno radili kako bi spremni dočekali najveći izazov u dosadašnjim karijerama.

Ceremonija otvaranja biće spektakularan uvod u šampionat. Nakon obraćanja gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, državnog sekretara u Ministarstvu sporta Republike Srbije Ognjena Cvjetičanina i predsednika Srpskog bokserskog saveza Nenada Borovčanina, publiku očekuju nastup kulturno-umetničkog društva, a zatim i defile svih reprezentacija učesnica.

Svaku reprezentaciju predvodiće bokser sa zastavom svoje zemlje. A kada na red dođe Srbija, biće to poseban trenutak. Srpska zastava ponosno će prošetati pred Evropom, a iza nje će stati 13 mladih boraca spremnih da se bore za svoju zemlju. Oko 21 čas Loznicu će obasjati vatromet, a nakon toga sledi veliki koncert Peđe Jovanovića.

“Ali pravi vatromet očekujemo u ringu. Jer kada počnu borbe, svaki udarac srpskih reprezentativaca nosiće težinu velikih očekivanja. Svaka pobeda približavaće ih medalji, a svaki izlazak u ring biće nova prilika da se pokaže da Srbija ima budućnost u evropskom boksu. Loznica je domaćin. Srbija je naša reprezentacija. A cilj je jasan - borba za medalje!” - ističe predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin.

Srbija će u muškoj konkurenciji imati devet predstavnika. Na evropsku scenu izaći će:

Pavle Popović do 50 kg, Filip Stanojević do 55 kg, Nikola Bogatinoski do 60 kg, Petar Sandić do 65 kg, Vasilije Đurđević do 70 kg, Nikola Jovičić do 75 kg, Đorđe Đorić do 80 kg, Vuk Milenković do 90 kg i Zejd Gicić u kategoriji preko 90 kg.

Foto: SBS (B.Jovičić)

U ženskoj konkurenciji srpski dres nosiće četiri reprezentativke: Nataša Lukić do 51 kg, Jovana Devetaković do 57 kg, Dunja Vuksić do 65 kg i Sonja Vukšić do 75 kg.

Svaki od njih u ring ulazi sa istim snom - pobeda, medalja i srpska zastava na najvišem mogućem mestu.

Ovo nije samo još jedno takmičenje. Ovo je prilika da mladi srpski bokseri pred svojom publikom pokažu koliko vrede, koliko su naporno trenirali i koliko je jaka nova generacija srpskog boksa.

“Pripreme reprezentativaca bile su ozbiljne i intenzivne. Muški deo reprezentacije radio je na Jahorini, dok su devojke pripreme obavile na Zlatiboru. Završna faza priprema potom je održana u Loznici, gde su naši reprezentativci imali priliku da dodatno podignu formu kroz međunarodni kamp. Na kampu u Loznici učestvovalo je pet reprezentacija i oko 70 takmičara, što je srpskim borcima omogućilo veliki broj kvalitetnih treninga i sparinga sa različitim stilovima. Sada više nema skrivanja karata. Sada je vreme za ring” – rekao je selektor muške omladinske bokserske selekcije Srbije Branislav Jovičić.

Zato će narednih dana oči srpske sportske javnosti biti uprte u loznički ring. Napred, Srbijo! Do pobede, do medalje, do postolja!

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