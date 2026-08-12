Mihajlo Katanić oborio lični rekord na 400 metara sa preponama, ali nije uspeo da se plasira u finale na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
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ZA BUDUĆNOST! Katanić oborio lični rekord u polufinalu trke na EP
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Srpski atletičar Mihajlo Katanić nije uspeo da se plasira u finale tokom polufinalne trke na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Katanić je u polufinalu oborio lični rekord - 49,61 sekund, što je bilo ukupno 17. vreme.
Šveđanin Oskar Edlund bio je najbrži u polufinalu sa 47,81 sekundom.
Finalna trka će se održati sutra od 20.40 časova.
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