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Srpski atletičar Mihajlo Katanić nije uspeo da se plasira u finale tokom polufinalne trke na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Katanić je u polufinalu oborio lični rekord - 49,61 sekund, što je bilo ukupno 17. vreme.

Šveđanin Oskar Edlund bio je najbrži u polufinalu sa 47,81 sekundom.

Finalna trka će se održati sutra od 20.40 časova.

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir