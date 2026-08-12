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Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja i dvostruki nosilac olimpijskih medalja Tijana Bogdanović zapalila je društvene mreže svojim najnovijim fotografijama sa odmora na Azurnoj obali koje je objavila na društvenoj mreži Instagram.

Tijana Bogdanović, jedna od naših najuspešnijih sportistkinja nove ere, pokazala je da je u top formi. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije iz Monte Karla i Nice kojima je oduševila brojne pratioce.

Tekvondistkinja Tijana Bogdanović, osvajačica dve olimpijske medalje za Srbiju, odavno je među najuspešnijim i najprepoznatljivijim sportistkinjama iz naše zemlje.

Ali osim vrhunskih rezultata, pažnju javnosti privlači i svojim izgledom, samopouzdanjem i stilom, zbog čega je često svrstavaju među najatraktivnije sportistkinje na domaćoj sceni.

1/9 Vidi galeriju Tijana Bogdanović Foto: Instagram (bogdanovictijana)

Njena snaga i gracioznost podjednako dolaze do izražaja i na borilištu i van njega. Na društvenim mrežama sve je aktivnija, a njene fotografije i video-snimci redovno oduzimaju dah fanovima.

Pratioci je hvale zbog prirodne lepote, ali i zbog načina na koji kombinuje ženstvenost sa atletskim izgledom i takmičarskim žarom.

Tijana Bogdanović je i jedna od najtrofejnijih srpskih tekvondistkinja – vicešampionka sveta, višestruka evropska medaljašica i sportistkinja koja je Srbiji donela odličja sa dve Olimpijske igre, u Riju 2016. i Tokiju 2021. Svojim rezultatima zacementirala je status sportske ikone, a svojim ponašanjem i javnim nastupima postala uzor mnogim devojčicama koje ulaze u svet borilačkih sportova.

Kurir sport / Espreso