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Rvačka reprezentacija Srbije u grčko-rimskom stilu osvojila je treće mesto u ekipnoj konkurenciji na izuzetno jakom međunarodnom turniru u Rumuniji na kome je učestvovalo 15 zemalja. Naša selekcija je u Bukureštu nastupila sa osam takmičara, a čak sedmorica su osvojila medalje.

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Zlatnim odličjem okitili su se Georgi Tibilov (63kg) i Uroš Krstin (97kg). Srebrne medalje osvojili su Aleksandar Komarov (87kg), Ali Arsalan (77kg), Luka Katić (97kg) i Ognjen Jakovljević (82kg). Do bronze je stigao Miloš Perović (87kg), dok je bez odličja ostao samo Vamoš Antal.

Prvi trener reprezentacije Srbije Vojislav Trajković bio je izuzetno zadovoljan nastupom naših rvača:

“Ostvaren je odličan rezultat, a s obzirom da je ovo bio kontrolni turnir možda i važnije od osvojenih medalja je kvalitet rvanja koji su u ovoj fazi priprema prikazali svi naši takmičari. Posebno bih tu istakao naše mlađe rvače. Ognjen Jakovljević je pokazao ogorman napredak u odnosu na prethodni turnir iz renking serije i on je neko na koga ćemo it e kako moži da računamo u budućnosti. Takođe, veoma dobar nastup imao je i Miloš Perović, ali i Antal Vamoš. Turnir u Bukureštu je bio generalna proba pred Mediteranske igre tako da možemo biti veoma zadovoljni”, istakao je Trajković.

Rvačka takmičenja na Mediteranskim igrama, koje se održavaju u Italiji, na program su od 22. do 25. avgusta:

“Nama predstoji dva, tri dana pauze, a onda završne pripreme koje ćemo sprovesti u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku. Na Mediteranskim igrama nastupićemo sa četiri takmičara, a boje naše zemlje braniće: Georgi TIbilov (67kg), Ali Arsalan (77kg), Viktor Nemeš (87kg) i Aleksandar Komarov (97kg)”, zaključio je Trajković.