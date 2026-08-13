Finale u troskoku za žene na Evropskom prvenstvu u atletici 2026. u Birmingemu zakazano je za četvrtak, 13. avgusta 2026. godine, sa početkom u 20:40 časova
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OVO ĆE PRATITI CELA SRBIJA: Evo kada Ivana Španović skače za titulu na Evropskom prvenstvu i gde možete da gledate prenos
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Srpska atletičarka Ivana Španović pokušaće da osvoji titulu prvaka u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Španović se plasirala u finale već posle prvog pokušaja kada je skočila 14,21 metara i tako nadmašila normu od 14.15 metara.
Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas
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Posle dve zlatne i jedne srebrne medalje u skoku udalj na evropskim prvenstvima, ona će prvi put pokušati da se domogne evropskog odličja u troskoku.
Finale u troskoku za žene na Evropskom prvenstvu u atletici 2026. u Birmingemu zakazano je za četvrtak, 13. avgusta 2026. godine, sa početkom u 20:40 časova po srpskom vremenu (odnosno u 19:40 po lokalnom vremenu).
Prenos je na drugom programu RTS-a.
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