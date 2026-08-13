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Srpska atletičarka Ivana Španović pokušaće da osvoji titulu prvaka u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Španović se plasirala u finale već posle prvog pokušaja kada je skočila 14,21 metara i tako nadmašila normu od 14.15 metara.

Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

 Posle dve zlatne i jedne srebrne medalje u skoku udalj na evropskim prvenstvima, ona će prvi put pokušati da se domogne evropskog odličja u troskoku.

Finale u troskoku za žene na Evropskom prvenstvu u atletici 2026. u Birmingemu zakazano je za četvrtak, 13. avgusta 2026. godine, sa početkom u 20:40 časova po srpskom vremenu (odnosno u 19:40 po lokalnom vremenu).

Prenos je na drugom programu RTS-a.

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Ivana Španović skok za finale EP  Izvor: RTS 2