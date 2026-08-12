Slovačka atletičarka Ema Zapletalova osvojila je zlatnu medalju u trci na 400 metara s preponama na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
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Ona je trku završila rezultatom 52,91 sekunde, ispred Britanke Emili Njunem koja je osvojila srebrnu medalju rezultatom 53,33 sekunde.
Bronzanu medalju je osvojila Portugalka Fatumata Binta Dialo rezultatom 53,55 sekundi, što je i novi nacionalni rekord Portugala.
(Beta)
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