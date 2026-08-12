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Ona je trku završila rezultatom 52,91 sekunde, ispred Britanke Emili Njunem koja je osvojila srebrnu medalju rezultatom 53,33 sekunde.

Bronzanu medalju je osvojila Portugalka Fatumata Binta Dialo rezultatom 53,55 sekundi, što je i novi nacionalni rekord Portugala.

(Beta)

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