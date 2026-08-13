Slušaj vest

Na Gradskom trgu u Loznici održana je svečana ceremonija otvaranja prvenstva, uz prisustvo brojnih građana, sportskih radnika, predstavnika učesnika i ljubitelja boksa. Ceremonija je počela intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, nakon čega je Loznica i zvanično otvorila vrata reprezentacijama sa celog kontinenta.

Prisutnima su se obratili zamenik gradonačelnice Loznice Petar Gavrilović, državni sekretar u Ministarstvu sporta Republike Srbije Ognjen Cvjetićanin i predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin, koji su poželeli dobrodošlicu svim učesnicima i uspešno takmičenje mladim sportistima.

Poseban deo ceremonije bio je defile reprezentacija učesnica. Svaku selekciju predvodio je bokser sa zastavom svoje zemlje, a kada je na red došla Srbija, usledio je poseban trenutak za domaću publiku. Srpsku zastavu ponosno je ispratilo 13 reprezentativaca koji će se u narednim danima boriti za evropske medalje.

1/5 Vidi galeriju Otvaranje Evropskog prvenstva u boksu u Loznici Foto: BSS (Aleksandar Stojanović)

Prema dosadašnjoj registraciji, u Loznici se okupio veliki broj mladih sportista iz 36 evropskih zemalja, 123 bokserke i 231 bokser, čime je potvrđeno da je grad domaćin jednog od značajnijih omladinskih bokserskih događaja na kontinentu.

Ceremoniju su upotpunili nastup kulturno-umetničkog društva i prateći program, dok je oko 21 čas nebo iznad Loznice obasjao vatromet. Nakon svečanog dela programa, publiku je zabavio i koncert Peđe Jovanovića.

„Ponosni smo što je Loznica domaćin Evropskog prvenstva i što smo imali priliku da pred našom publikom predstavimo srpski boks. Sada je vreme da se sve ono što je urađeno tokom priprema pokaže u ringu. Verujemo u naše reprezentativce i očekujemo dobre rezultate“, poručio je predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin.

Srbija će na prvenstvu nastupiti sa devet boksera i četiri bokserke. U muškoj konkurenciji boje Srbije braniće Pavle Popović, Filip Stanojević, Nikola Bogatinoski, Petar Sandić, Vasilije Đurđević, Nikola Jovičić, Đorđe Đorić, Vuk Milenković i Zejd Gicić.

U ženskoj konkurenciji nastupiće Nataša Lukić, Jovana Devetaković, Dunja Vuksić i Sonja Vukšić.

Svečanom ceremonijom spuštena je zavesa na uvodni deo šampionata, a sada sledi ono najvažnije – borbe u ringu. Srpski reprezentativci u narednim danima imaće priliku da pred domaćom publikom pokažu kvalitet, trud i formu koju su gradili tokom višenedeljnih priprema.

Loznica je večeras bila evropski centar omladinskog boksa. Od sutra počinje borba za pobede, plasman u naredne runde i ono najvrednije – evropske medalje.

Bonus video: