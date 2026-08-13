Slušaj vest

Na Evropskom omladinskom prvenstvu u Loznici naši reprezentativci izlaze u ring sa jasnim ciljem – pobeda i korak bliže evropskom odličju.

14:00 – NATAŠA LUKIĆ - GULAR HUSEJNOVA
Kategorija do 51 kg
Meč broj 2 – Ring A
Nataša Lukić otvara današnji program za Srbiju. Pred domaćom publikom imaće težak zadatak protiv predstavnice Azerbejdžana, ali i ogromnu motivaciju da prvenstvo započne na pravi način.

Otvaranje Evropskog prvenstva u boksu u Loznici Foto: BSS (Aleksandar Stojanović)

14:00 – DUNJA VUKSIĆ - ESTER TORO

Kategorija do 65 kg
Meč broj 8 – Ring A
Još jedan zanimljiv duel čeka nas u prvom popodnevnom terminu. Dunja Vuksić ukršta rukavice sa Mađaricom Ester Toro, koja je već pokazala kvalitet na međunarodnoj sceni. Biće to pravi test za srpsku reprezentativku, ali i prilika za veliki korak ka završnici turnira.

17:30 – NIKOLA BOGATINOSKI - FURKAN AVČI
Kategorija do 60 kg
Meč broj 30 – Ring A
U večernjem programu na scenu stupa Nikola Bogatinoski! Srpski reprezentativac u kategoriji do 60 kilograma u Loznicu je stigao sa velikim ambicijama, a sada je vreme da ih pokaže i u ringu. Protivnik je kvalitetni Turčin Furkan Avčı – očekuje nas borba visokog tempa i bez mnogo prostora za grešku.

Tri meča. Tri velika izazova. Jedan cilj – Srbija!

Navijamo za Natašu, Dunju i Nikolu!

Srećno, šampioni!

Ne propustiteOstali sportoviSVELČANO OTVORENO EVROPSKO PRVENSTVO! U Loznici počinje takmičenje najboljih mladih boksera
Evropsko prvenstvo u boksu
Ostali sportoviOVO ĆE PRATITI CELA SRBIJA: Evo kada Ivana Španović skače za titulu na Evropskom prvenstvu i gde možete da gledate prenos
Ivana Španović
Ostali sportoviVOLŠ ODUŠEVILA U PARIZU! Irkinja stigla do evropskog zlata
Elen Volš
Ostali sportoviKAKVA TRKA! Ema Zapletalova šampionka Evrope, Britanka ostala bez zlata
Ema Zapletalova

Bonus video:

01:53
Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat