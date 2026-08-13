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Na Evropskom omladinskom prvenstvu u Loznici naši reprezentativci izlaze u ring sa jasnim ciljem – pobeda i korak bliže evropskom odličju.

14:00 – NATAŠA LUKIĆ - GULAR HUSEJNOVA

Kategorija do 51 kg

Meč broj 2 – Ring A

Nataša Lukić otvara današnji program za Srbiju. Pred domaćom publikom imaće težak zadatak protiv predstavnice Azerbejdžana, ali i ogromnu motivaciju da prvenstvo započne na pravi način.

1/5 Vidi galeriju Otvaranje Evropskog prvenstva u boksu u Loznici Foto: BSS (Aleksandar Stojanović)

14:00 – DUNJA VUKSIĆ - ESTER TORO

Kategorija do 65 kg

Meč broj 8 – Ring A

Još jedan zanimljiv duel čeka nas u prvom popodnevnom terminu. Dunja Vuksić ukršta rukavice sa Mađaricom Ester Toro, koja je već pokazala kvalitet na međunarodnoj sceni. Biće to pravi test za srpsku reprezentativku, ali i prilika za veliki korak ka završnici turnira.

17:30 – NIKOLA BOGATINOSKI - FURKAN AVČI

Kategorija do 60 kg

Meč broj 30 – Ring A

U večernjem programu na scenu stupa Nikola Bogatinoski! Srpski reprezentativac u kategoriji do 60 kilograma u Loznicu je stigao sa velikim ambicijama, a sada je vreme da ih pokaže i u ringu. Protivnik je kvalitetni Turčin Furkan Avčı – očekuje nas borba visokog tempa i bez mnogo prostora za grešku.

Tri meča. Tri velika izazova. Jedan cilj – Srbija!

Navijamo za Natašu, Dunju i Nikolu!

Srećno, šampioni!

Bonus video: