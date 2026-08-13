TRI VELIKA IZAZOVA ZA SRBIJU U LOZNICI: Evo šta nas čeka prvog dana takmičenja na Evropskom prvenstvu!
Na Evropskom omladinskom prvenstvu u Loznici naši reprezentativci izlaze u ring sa jasnim ciljem – pobeda i korak bliže evropskom odličju.
14:00 – NATAŠA LUKIĆ - GULAR HUSEJNOVA
Kategorija do 51 kg
Meč broj 2 – Ring A
Nataša Lukić otvara današnji program za Srbiju. Pred domaćom publikom imaće težak zadatak protiv predstavnice Azerbejdžana, ali i ogromnu motivaciju da prvenstvo započne na pravi način.
14:00 – DUNJA VUKSIĆ - ESTER TORO
Kategorija do 65 kg
Meč broj 8 – Ring A
Još jedan zanimljiv duel čeka nas u prvom popodnevnom terminu. Dunja Vuksić ukršta rukavice sa Mađaricom Ester Toro, koja je već pokazala kvalitet na međunarodnoj sceni. Biće to pravi test za srpsku reprezentativku, ali i prilika za veliki korak ka završnici turnira.
17:30 – NIKOLA BOGATINOSKI - FURKAN AVČI
Kategorija do 60 kg
Meč broj 30 – Ring A
U večernjem programu na scenu stupa Nikola Bogatinoski! Srpski reprezentativac u kategoriji do 60 kilograma u Loznicu je stigao sa velikim ambicijama, a sada je vreme da ih pokaže i u ringu. Protivnik je kvalitetni Turčin Furkan Avčı – očekuje nas borba visokog tempa i bez mnogo prostora za grešku.
Tri meča. Tri velika izazova. Jedan cilj – Srbija!
Navijamo za Natašu, Dunju i Nikolu!
Srećno, šampioni!
Bonus video: