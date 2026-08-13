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Srpska atletičarka Angelina Topić izborila je plasman u finale Evropskog prvenstva u skoku uvis i još jednom pokazala da s punim pravom pripada samom svetskom vrhu!

Topićeva je odradila posao u kvalifikacijama i sada je čeka ono zbog čega je i došla – veliko finale i borba za evropsku medalju!

Bez problema je preskočila letvicu na visini od 1,91 metra i tako izborila plasman u veliko finale!

Finale u skoku uvis će se održati 15. avgusta od 20.07 časova.

Sjajna sezona

A kada se pogleda šta je mlada Srpkinja uradila tokom ove sezone, optimizam je i te kako opravdan.

Angelina je ove godine napravila još jedan ogroman iskorak u karijeri. U februaru je prvi put u karijeri preskočila magičnih 2,00 metra i postavila novi državni rekord Srbije.

1/8 Vidi galeriju Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Nedugo zatim stigla je i potvrda na najvećoj sceni - Topićeva je u Torunju osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu, preskočivši 1,99 metara.

Angelina je tokom leta nastavila da niže vrhunske rezultate. U Zagrebu je preskočila 1,95 metara i zauzela drugo mesto, dok je u Londonu stigla do 1,96 metara i petog mesta u izuzetno jakoj konkurenciji.

Zbog svega toga, očekivanja pred Evropsko prvenstvo bila su ogromna.

A Angelina je još jednom pokazala da se sa pritiskom nosi kao velika šampionka.

Sada je čeka finale. I tamo više nema kalkulacija.

Tata Dragutin zna kako se osvajaju medalje

Uz Angelinu je, kao i tokom čitave karijere, njen otac Dragutin Topić, legendarni srpski atletičar i čovek koji najbolje zna šta je potrebno da bi se stiglo do samog vrha.

Njihov odnos već je doneo velike rezultate, a Angelina sada ima priliku da na još jednom velikom takmičenju pokaže koliko je sazrela.

I sama je ranije isticala koliko joj znači kontinuitet rada i plan koji imaju sa trenerom. Pred ovu sezonu poručila je da je glavni cilj Evropsko prvenstvo i da nema potrebe menjati ono što već donosi rezultate.

A rezultati zaista govore za sebe.

Srebro sa Svetskog prvenstva. Državni rekord od 2,00 metra. Finale Evropskog prvenstva.

Sada je ostao još jedan korak.

Borba za evropski tron.

I ako neko može da napravi novi podvig – to je Angelina Topić.