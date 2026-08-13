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Na programu je 11. izdanje sve popularnije regionalne bokserske promocije, a među borcima koje ćemo gledati u ringu biće i Leo Cvitanović.

Bokser iz Bosne i Hercegovine u Beograd stiže u sjajnom raspoloženju i sa 3-0 u profesionalnoj karijeri, nakon što je u poslednja dva nastupa na Balkan Boxingu zabeležio pobede protiv Meraba Turkadzea i Aidara Oroskulova. Posebno impresivan bio je njegov poslednji nastup u Sarajevu, gde je Oroskulova zaustavio tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Ovoga puta Cvitanovića očekuje iskusniji protivnik. Sa druge strane ringa stajaće Kolumbijac Migel Vaskez, koji trenutno ima profesionalni skor 6-8. Vaskez je već nastupao na Balkan Boxingu, a u julu je u Sarajevu odradio šest rundi protiv Almira Memića, koji ga je savladao jednoglasnom odlukom sudija.

Pred novi izazov i povratak u Ložionicu, razgovarali smo sa Leom Cvitanovićem o dosadašnjem razvoju karijere, narednom protivniku, pripremama, ali i ambicijama koje ima u profesionalnom boksu.

Za početak razgovora, Cvitanović se dotakao samih priprema.

- Opet smo u Beogradu, takoreći treći meč u tri meseca. Sigurno je naporno u kontinuitetu se pripremati tako meč za mečom, ali ja sam navikao na to iz još amaterskih dana, ligaških mečeva. Tako da shodno tome prilagodimo pripreme, izbacimo malo bazične pripreme, kondiciju, tako to, ubacimo više boks specifičnih vežbi, puno više sparinga. Tako je sad za ove rejting mečeve, pa kasnije kad budu bitniji mečevi za titule, onda ćemo prilagoditi tako. U Ložionici očekujem, kao i prošli put kad sam tamo nastupao, punu salu, dobru publiku. Zadnji put isto je bilo par, hajmo reći, poznatijih ličnosti. Bio je jedan Kristijan Golubović, koji mi je bio direktno iza ugla i dao mi isto par saveta, malo smo se šalili posle toga svega. Tako da očekujem dobru publiku, dobru podršku, a i oni isto tako mogu da očekuju dobre mečeve. Svi smo se dobro spremili i mislim, mislim da će da bude spektakl. Tako da dođite i podržite nas.

Potom se dotakao protivnika.

- Da, Kolumbijci su vrlo tvrdi i čvrsti borci, tako da od svog protivnika Migela Vaskeza očekujem isto. Naravno očekujem da će ostati u svom kontra gardu kao što je bio u meču protiv Almira Memića. Pružio je jako tvrd i čvrst otpor, može puno da primi, tako da od njega očekujem da se spremi dobro i da pruži jedan odličan meč, da pružimo jedan odličan meč publici. Naravno, očekujem svoju pobedu.

Upravo meč Vaskeza i Memića koristio je kao primer tokom priprema.

- Da, upravo to, njegov meč protiv Almira Memića smo gledali uživo u Sarajevu, i ja i moji treneri. Tako da smo ga analizirali, i još ćemo ga malo više analizirati. I shodno tom meču protiv Memića ćemo se pripremiti. Pokazao je tu dobar otpor, kontra gard, zna puno, zna dobro da vrati udarce, zna dobro da kontrira. Tako da očekujem i ovaj put da će se spremiti, da će se spremiti možda čak i još bolje. Uvek očekujem težak meč, tako da ću se i ja spremiti maksimalno moguće i pružićemo spektakl i idemo po pobedu.

Za kraj je otkrio i zbog čega na šorcu nosi grb Cara Dušana.

- Grb cara Dušana, odnosno Ohmućevićev grbovnik, je jedan grb koji predstavlja, hajmo reći, sve te teritorije i zemlje, oblasti gde se ja kao i vi možemo sporazumeti sa ljudima na našem maternjem jeziku. Tako da taj grb mi se ovako svideo kad sam ga otkrio, da li je falsifikat, da li nije, to je sad na istoričarima da o tome diskutuju. Ali predstavlja sve te teritorije i Bosnu, i Rašku, i Dalmaciju, i tako dalje, hajmo reći južnih Slovena ili potomaka Ilira. I to je ovako nešto identitetski što mi znači. Ja sam ponosan na to sve i mislim, mislim da je car Dušan, odnosno njegovo carstvo, jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća nas Slovena, pogotovo nas južnih Slovena. I mislim da na to treba da budemo biti ponosni... Ja sam u srcu jedan pan-slavista i smatram da se Sloveni trebaju da sarađuju, i da rade međusobno, da sarađuju na ekonomskom i na edukativnom nivou i na svim mogućim nivoima. I ako su to uspeli Francuzi i Nemci, mislim i smatram da to moramo i mi da uspemo i ovaj... da radimo jedni sa drugima i podržavamo jedni druge i sarađujemo – poručio je Cvitanović.

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