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Srpska atletičarka Ivana Španović izborila je finale troskoka, a njen trener Goran Obradović otkrio je detalj koji budi veliki optimizam pred borbu za medalju.

Španovićeva je kvalifikacije odradila bez nepotrebnog trošenja i već u prvoj seriji ostvarila rezultat dovoljan za plasman u finale. A ono najvažnije tek sledi.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Kako je Obradović otkrio u razgovoru za "Sport Klub", Ivana u kvalifikacijama nije skakala iz punog zaleta.

Najbolje je, očigledno, sačuvala za veliko finale.

"Izuzetno sam zadovoljan. Malo smo se pribojavali kvalifikacija, jer je Ivani troskok relativno nova disciplina i nema toliko stabilnu tehniku koju je imala u skoku udalj. Na sreću, uspela je, kao što je to mnogo puta uradila u karijeri, već u prvoj seriji da ostvari rezultat dovoljan za finale", rekao je Obradović za Sport Klub.

A onda je podvukao ono što je možda i najvažnije:

"Najvažnije je da je utrošak energije bio minimalan i da se sačuvala za ono što je čeka u finalu."

I tu priča postaje posebno zanimljiva.

Pun zalet čuva za borbu za medalju

Španovićeva u kvalifikacijama nije pokazala sve što ima.

"Ivana kvalifikacije nije skakala iz punog zaleta. To čuvamo za finale", otkrio je Obradović.

Ako se njegov plan ostvari, srpska atletičarka bi u finalu mogla da napadne rezultat koji bi joj doneo medalju.

Njena najbolja daljina u troskoku trenutno iznosi 14,41 metar u dvorani, dok je na otvorenom stigla do 14,25 metara.

Obradović veruje da je granica za medalju veoma jasna.

"Za zlato preko 14,60"

Kvalifikacije su pokazale koliko će borba biti žestoka.

Čak ni rezultat od 14,03 metra nije bio dovoljan za plasman u finale, što dovoljno govori o nivou takmičenja.

"Devojke su pokazale visok nivo rezultata. Ovo je bila jedna od jačih preliminarnih rundi, jer devojka sa 14,03 nije ušla u finale", istakao je trener srpske atletičarke.

A onda je dao i prognozu:

"Mislim da će rezultat oko 14,50 biti dovoljan za jednu od medalja. Za zlato će morati da se skoči preko 14,60."

Španovićeva, dakle, zna šta joj je činiti, a njen trener smatra da je spremna.

"Realno mislim da je Ivana spremna za ostvarenje preko 14,50, tako da možemo da očekujemo lepe vesti u finalu", poručio je Obradović.

Iako je troskok za nju nova disciplina, Španovićeva se na stazi, kako kaže njen trener, oseća sve bolje.

"Meni je najvažnije kako se moj sportista oseća. Ona je sa novom disciplinom dobila novu energiju, novu želju i volju da i u ovim novim okolnostima postigne što bolje rezultate", rekao je Obradović za Sport Klub.

Sada je ostalo još samo finale.

Ivana je sačuvala energiju, nije pokazala puni zalet, a najbolji skokovi tek treba da dođu.

Srpska šampionka večeras ima priliku da napravi još jedan veliki korak u novoj disciplini.