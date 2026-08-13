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Muška štafeta Srbije na 4x100 metara slobodnim stilom neće braniti zlatnu medalju na Evropskom plivačkom prvenstvu u Parizu, pošto je u današnjim kvalifikacijama zauzela deveto mesto.

Štafeta u sastavu Velimir Stjepanović, Justin Cvetkov, Petar Popović i Nikola Aćin je kvalifikacije završila za 3:15,41 minuta, odnosno bila je za samo 0,06 sekundi sporija od štafete Nemačke koja je kao osma prošla u finale.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama imali su plivači iz Rusije, koji na ovom takmičenju nastupaju kao neutralni sportisti - 3.12,21 minut. Uz Nemačku i Rusiju, u finale su se plasirale i štafete Velike Britanije, Hrvatske, Španije, Mađarske, Holandije i Norveške.

Finale je na programu večeras od 19.43.

Ranije danas, Aćin nije prošao u polufinale trke na 50 metara lenđim stilom. On je bio četvrti u svojoj kvalifikacionoj grupi sa rezultatom 25,43 sekundi, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 42. mesto.

Najbolji u kvalifikacijama na 50 metara leđno bio je ruski plivač Kliment Kolesnikov s vremenom 24,12 sekundi.

Martina Bukvić je za malo ostala bez polufinala na 200 metara prsno pošto je u kvalifikacije završila kao 19. sa rezultatom 2:30,89 minuta. Kao poslednja u polufinale je prošla finska plivačica Jena Laukanen sa vremenom 2:30,52.

Britanka Angarad Evans je bila najbrža - 2:22,66.

Polufinalne trke u ove dve discipline su na programu danas, dok su finala sutra.

Beta