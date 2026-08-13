Slušaj vest

Strahinja Maslo je bio deveti u drugoj od devet kvalifikacionih grupa sa rezultatom 1:54,68 minuta, što je na kraju bilo dovoljno za 77. mesto u kvalifikacijama.

Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je Austrijanac Kristijan Gifing koji je trku završio za 1:44,96 minuta.

Polufinalne trke na 200 metara slobodno u konkurenciji plivača na programu su u četvrtak, dok je finale zakazano za petak.

Bez plasmana u polufinale Evropskog prvenstva ostala je i Nina Stanisavljević. Ona je u disciplini 100 metara delfin stolom zauzela ukupno 41. poziciju sa vremenom 1:00,55 minuta.

Belgijanka Rus Vanoterdejk je bila najbolja u kvalifikacijama sa rezultatom 56,76 sekundi.

Ne propustiteOstali sportoviMOĆNA ANGELINA TOPIĆ U FINALU! Srpska atletičarka blistala u kvalifikacijama, a sada kreće u LOV NA MEDALJU!
Angelina Topić
Ostali sportoviKAKAV UDARAC ZA SRBIJU! Branili evropsko zlato, a sada nisu ni u finalu - ŠEST STOTINKI odlučilo sve!
swimmimg20.06.-18.jpg
Ostali sportoviSPEKTAKL U PRESTONICI! Boks meč o kojem će se pričati...
Leo Cvitanović
Ostali sportoviIVANA SAKRILA NAJJAČE ORUŽJE! Trener otkrio VELIKU TAJNU pred finale: "To smo čuvali!"
Ivana Španović

Bonus video:

00:16
plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir