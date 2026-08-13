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Nakon više od šest meseci sportskih takmičenja širom Srbije, pred najboljim mladim sportistima naše zemlje je završni i najvažniji deo sezone – Međunarodno finale Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu.

Ovogodišnja Međunarodna završnica okupiće 1.224 učesnika iz šest zemalja. Pored najboljih mladih sportista iz pet zemalja članica Igara – Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije – u Split stiže i 204 dece iz Ukrajine, a podršku će svojim dolaskom pružiti i proslavljeni ukrajinski bokser Aleksandar Usik.

Poseban značaj ovogodišnjoj završnici daje veliki jubilej – 30 godina Sportskih igara mladih. Jedan od centralnih događaja biće svečanost 21. avgusta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, na kojoj će novim ambasadorima Sportskih igara mladih biti proglašeni Ana Ivanović, Goran Ivanišević i Magnus Bruner, evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije.

Mladi sportisti nadmetaće se za titule međunarodnih pobednika u disciplinama koje uključuju Coca-Cola Cup u malom fudbalu, Telekom Srbija Cup u malom fudbalu za mlađe kategorije, 3x3 Sprite Cup u basketu, Wiener Städtische Cup u rukometu, Lino igru između dve vatre, kao i odbojku, odbojku na pesku, tenis, stoni tenis, šah i atletsku trku na 60 metara.

Za predstavnike Srbije Međunarodno finale predstavlja krunu 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u našoj zemlji. Nakon takmičenja širom Srbije i Državnih finala održanih u Boru, Beogradu, Požarevcu i Čačku, državni prvaci imaće priliku da se u Splitu bore za međunarodna odličja, ali i da se druže sa vršnjacima iz drugih zemalja, upoznaju svoje sportske idole i steknu nova prijateljstva.

Tri decenije sporta i prijateljstva

Tokom tri decenije Sportske igre mladih okupile su više od 3.869.000 dece i mladih. Projekat koji je započeo u Hrvatskoj vremenom se proširio na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sloveniju i, od ove godine, Severnu Makedoniju, povezujući nove generacije kroz sport, druženje, toleranciju i fer-plej.

„Pre trideset godina imali smo jednu ideju – da svako dete dobije priliku da se bavi sportom. Danas su iza nas milioni dece, hiljade gradova i pet država u kojima se Igre održavaju potpuno besplatno. To ne bi bilo moguće bez naših partnera, sponzora, institucija, gradova domaćina i ljudi koji već tri decenije veruju u ovu ideju. Hvala svima koji su deo Igara, a posebno deci koja su naš najveći motiv da budemo još bolji. Verujemo da smo na pravom putu, jer svako dete zaslužuje da se igra, što pokazuje i ova, nikad veća, Međunarodna završnica“, rekao je Zdravko Marić, predsednik Plazma Sportskih igara mladih.

Centralni program proslave jubileja biće održan 20. i 21. avgusta na nekoliko atraktivnih lokacija u Splitu.

Na splitskoj Rivi 20. avgusta biće održana revijalna šahovska simultanka sa poznatim engleskim velemajstorom Nigelom Shortom, nakon koje slede finalne utakmice Sprite 3x3 Cupa u muškoj i ženskoj konkurenciji. U 21 čas počeće svečana ceremonija zatvaranja, kada će simbolično biti ugašen plamen Igara. Program će obogatiti muzički i scenski nastupi, spektakl dronovima iznad Splita i koncert Crvene jabuke.

Istog dana, 21. avgusta, na Prokurativama biće održan interaktivni kviz „Postani Zeleni SIM ambasador“, koji će voditi Dean Kotiga, dok je večernji program rezervisan za atraktivnu All-Star revijalnu fudbalsku utakmicu, u kojoj će snage odmeriti All-Star tim i ekipa učesnika Plazma Sportskih igara mladih.

Velika imena sporta stižu u Split

Jubilarna završnica okupiće brojna velika imena srpskog, regionalnog i svetskog sporta. Među najavljenim gostima su Željko Obradović, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Nemanja Matić i Ivana Španović, kao i Aleksander Čeferin, predsednik UEFA-e i ambasador Igara, Zlatan Ibrahimović, Luis Figo, Nasser Al-Khelaifi i Aleksandar Usik.

Prisustvo nekih od najvećih imena evropskog i svetskog sporta dodatno će obeležiti proslavu 30 godina Igara, ali i pružiti mladim učesnicima jedinstvenu priliku da upoznaju sportiste čiji su uspesi obeležili čitave generacije.

Sportski vrhunac Međunarodne završnice biće veliko finale Coca-Cola Cupa, najmasovnijeg amaterskog malonogometnog turnira u Evropi, koji je ove godine okupio 172.748 učesnika na 703 turnira. Posebno mesto zauzima i ženski fudbal – u ovogodišnjem Coca-Cola Cupu učestvovalo je 17.445 devojčica.

Značajan iskorak u razvoju projekta ostvaren je 2020. godine, kada su Sportske igre mladih započele saradnju sa UEFA-om i UEFA Foundation for Children, na čelu sa Aleksanderom Čeferinom, predsednikom UEFA-e i ambasadorom Igara.

„Fascinantno je videti kako ova manifestacija brine o deci i kako donosi prave vrednosti. Kada vidiš koliko su srećni, kako nema mržnje, kako imaju ljubav i kako vole fudbal, ali i druge sportove... Jednostavno, nema toliko pozitivnih stvari u današnjem svetu“, rekao je Aleksander Čeferin.

Međunarodno finale predstavlja završni čin još jedne sezone tokom koje su deca potpuno besplatno imala priliku da se takmiče, putuju, upoznaju vršnjake iz drugih sredina i kroz sport usvajaju vrednosti prijateljstva, tolerancije, inkluzije i fer-pleja.

Za predstavnike Srbije put u Split predstavlja mnogo više od borbe za medalje – priliku da predstavljaju svoje gradove i zemlju, ali i da budu deo posebnog jubileja kojim Sportske igre mladih obeležavaju tri decenije sporta, prijateljstva i uspomena koje ostaju za ceo život.