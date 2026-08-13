ŠAH SPAJA LJUDE: Potpisan protokol o saradnji ŠSS i uprave za dijasporu
Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić potpisali su protokol o saradnji, koji ima za cilj otvaranje prostora za povezivanje srpske dijaspore i Srba u regionu kroz šah, sport i rad sa mladima.
Jedan od rezultata potpisanog protokola biće i formiranje Šahovske lige srpske dijaspore, a u narednom periodu biće podržano i osnivanje novih šahovskih sekcija u okviru postojećih saveza, udruženja i klubova.
Kokanović je naveo da je misija Uprave povezivanje Srba gde god da žive, kao i da šah može dodatno da približi Srbiju njenoj dijaspori.
-Važno je da srpska dijaspora bude jedinstvena i snažno povezana sa Srbijom, a šah će svakako biti jedan od načina za dodatno okupljanje, druženje i povezivanje sa maticom.U više od 14 država deluju udruženja srpske dijaspore koja imaju šahovske sekcije, a mi ćemo se potruditi da ih bude i više, istakako je Kokanović i dodao da u dijaspori živi veliki broj šahista srpskog porekla svetskog ranga koji žele da nastupaju za Srbiju.
Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić poručio je da je šah poput mosta koji povezuje ljude i ocenio da će ovaj vid saradnje dodatno doprineti povezivanju srpske dijaspore.
- Kroz kampove, edukacije i onlajn predavanja na srpskom jeziku radićemo sa decom iz dijaspore, kako bi se upoznala sa osnovama šaha, ali i razvijala koncentraciju i strpljenje.Kada je reč o Šahovskoj ligi srpske dijaspore u početku će se održavati onlajn, uz obavezno prisustvo sudija u prostorijama udruženja, a za takmičenja će moći da se koriste digitalne table, računari i laptopovi, istakao je Jorgić i dodao da se nada da će liga uticati na to da se ljudi iz dijaspore još više udruže.