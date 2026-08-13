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Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić potpisali su protokol o saradnji, koji ima za cilj otvaranje prostora za povezivanje srpske dijaspore i Srba u regionu kroz šah, sport i rad sa mladima.

1/9 Vidi galeriju Šahovski "Meč prijateljstva" Foto: Šahovski Savez Srbije

Jedan od rezultata potpisanog protokola biće i formiranje Šahovske lige srpske dijaspore, a u narednom periodu biće podržano i osnivanje novih šahovskih sekcija u okviru postojećih saveza, udruženja i klubova.

Kokanović je naveo da je misija Uprave povezivanje Srba gde god da žive, kao i da šah može dodatno da približi Srbiju njenoj dijaspori.

-Važno je da srpska dijaspora bude jedinstvena i snažno povezana sa Srbijom, a šah će svakako biti jedan od načina za dodatno okupljanje, druženje i povezivanje sa maticom.U više od 14 država deluju udruženja srpske dijaspore koja imaju šahovske sekcije, a mi ćemo se potruditi da ih bude i više, istakako je Kokanović i dodao da u dijaspori živi veliki broj šahista srpskog porekla svetskog ranga koji žele da nastupaju za Srbiju.

Foto: Šahovski Savez Srbije

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić poručio je da je šah poput mosta koji povezuje ljude i ocenio da će ovaj vid saradnje dodatno doprineti povezivanju srpske dijaspore.