Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Italijanska plivačica Sara Kertis osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 50 metara leđnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu, a postavila je i novi svetski rekord u ovoj disciplini.

1/3 Vidi galeriju Plivanje Foto: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Ova 19-godišnja plivačica je u finalu ostvarila rezultat od 26,56 sekundi, što je za 0,07 sekundi bolje vreme od njenog jučerašnjeg svetskog rekorda u polufinalu.

Srebro je osvojila Francuskinja Mari-Ambre Molu sa 0,50 sekundi zaostatka za Kertis, a bronzanu medalju je osvojila Britanka Loren Koks sa 0,59 sekundi sporijim vremenom od pobednice.

Mađarski plivač Krištof Milak osvojio je zlatnu medalju u trci na 100 metara delfin stilom, uz novi evropski rekord.

Aktuelni olimpijski prvak je distancu na 100 metara preplivao za 49,48 sekundi, dok je srebro pripalo domaćem plivaču Maksimu Gruseu, koji je za pobednikom zaostao 0,22 sekunde.

Bronza je pripala Švajcarcu Noe Pontiju sa 0,45 sekundi zaostatka za Milakom.