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Mađarska je plivala u sastavu Hubert Koš, Sebastijan Sabo, Nandor Nemet i Krištof Milak, a slavila je vremenom od 3:10,03 minuta, čime je postavila novi rekord evropskih šampionata.

Srebro je osvojila štafeta Rusije, koja je zaostala 0,09 sekundi za pobednicima, dok je bronzu osvojila štafeta Hrvatske sa 1,05 sekundi zaostatka za Mađarskom.

U trci na 200 metara slobodnim stilom u ženskoj konkurenciji slavila je Čehinja Barbora Semanova, koja je vremenom od 1:54,38 minuta postavila novi rekord evropskih šampionata.

Semanova je tako odbranila zlato osvojeno u Beogradu pre dve godine i osvojila ukupno treće evropsko zlato u ovoj disciplini.

Srebrnu medalju osvojila je Holanđanka Marit Stenbergen sa 0,27 sekundi zaostatka za pobednicom, dok je bronza pripala Britanki Freji Kolbert sa 1,43 sekunde zaostatka.

Zlato je u trci na 200 metara prsno osvojio Britanac Filip Novacki, koji je slavio vremenom od 2:07,70 minuta.

Srebrna medalja pripala je Holanđaninu Kasparu Korbou, koji je za pobednikom zaostao 0,08 sekundi, a bronzu je osvojio austrijski plivač Luka Mladenović sa 1,21 sekundom zaostatka za Novackim.