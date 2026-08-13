Evropsko prvenstvo igra se od 21. avgusta do 6. septembra
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LEPA UVERTIRA: Odbojkašice Srbije pobedile Češku u prvom pripremnom meču pred EP
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Odbojkašice Srbije pobedile su danas u Beogradu selekciju Češke sa 3:1, po setovima 25:17, 19:25, 25:21, 25:19, u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo.
Najbolji učinak u selekciji Srbije imale su Aleksandra Uzelac i Tijana Bošković sa po 26 poena.
Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije
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U selekciji Češke bolja od ostalih je bila Monika Brancuska sa 16 poena.
Srbija i Češka odigraće još jedan prijateljski meč, a taj duel je na programu sutra u Beogradu.
Odbojkašice Srbije, koje su na poslednjem Evropskom prvenstvu 2023. godine osvojile srebrnu medalju, igraće na ovogodišnjem kontinentalnom takmičenju u Grupi B u Brnu sa Češkom, Austrijom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.
Evropsko prvenstvo igra se od 21. avgusta do 6. septembra.
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