Krauze je do svog trećeg evropskog zlata, prvog nakon takmičenja u Berlinu 2018. godine, došla u vremenu od 9:12,69 minuta
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NEMICA SLAVILA U BIRMINGEMU: Krauze osvojila zlato u trci na 3.000 metara stiplčez na EP
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Nemačka atletičarka Geza-Felisitas Krauze osvojila je večeras zlatnu medalju u trci na 3.000 metara stiplčez na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Angelina Topić - Birmingem 2026 Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Krauze je do svog trećeg evropskog zlata, prvog nakon takmičenja u Berlinu 2018. godine, došla u vremenu od 9:12,69 minuta.
Srebro je pripalo evropskoj prvakinji iz Rima 2024. godine Francuskinji Alis Fino, koja je kroz cilj prošla za 9:14,24 minuta, dok je bronzu osvojila Nemica Olivija Girt u vremenu od 9:15,33 minuta.
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