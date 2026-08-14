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Haos pred finale Evropskog prvenstva u Birmingemu i odluka organizatora koja je sve, samo ne, normalna.

Zbog haosa u saobraćaju i dva sudara koja je morala da "prođu" na putu do stadiona: Ivana Španović je kasnila na finalno nadmetanje. Dakle, u pitanju viša sila i nešto na šta nije moglo da se utiče. Prevoz do borilišta rešavaju organizatori, pa samim tim oni moraju da snose i odgovornost za kašnjenja.

Nije Ivana bila jedna atletičarka u pomenutom autobusu, pa je usledila razumna odluka organizatora da pomere takmičenje sa 20.40 na 21.15. Možda je i to bilo malo, ali dobro, bar da troskokašice mogu da odrade zagravanje na stadionu. A, ne kao što su neke radile u autobusu.

I onda nastaje totalni haos: Organizatori, ipak, odlučuju da takmičenje krene u 21 čas?! Njihova satnica, verovatno i TV prava i šta sve ne, važnije je od samih atletičarki.

Nema više dovoljno vremena za aklimatizaciju takmičarki i zagrevanje već kreće odmah takmičenje.

Očekivano: Brojne takmičarke se nisu snašle u svom tom cirkusu i nisu pružile ni blizu od onoga što u normalnim uslovima mogu. Dovoljno je da kažemo da je Ivana u kvalifikacijama došla bez problema do 14,21, a da je juče njen najbolji skok bio 14,06.

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas