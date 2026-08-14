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Slovenački atletičar Kristjan Čeh osvojio je zlatnu medalju u bacanju diska na Evropskom prvenstvu, koje se održava u Birmingemu.

Čeh je odbranio zlatnu medalju u bacanju diska koju je osvojio pre dve godine u Rimu.

Slovenački atletičar je u Birmingenu pobedio hicem od 72,51 metar, čime je postavio novi rekord evropskih šampionata. Impresivno je ono što Čeh radi iz takmičenja u takmičenje... Sportista kakav se retko rađa!

Ovo je treća medalja za Čeha na evropskim prvenstvima, pošto je 2022. na kontinentalnom šampionatu stigao do srebra.

Srebrnu medalju na EP u Birmingemu osvojio je Litvanac Mikolas Alekna (69,89 metara), dok je bronza pripala Nemcu Henriku Jansenu (69,53 metra).

Švajcarska atletičarka Anđelika Mozer osvojila je večeras zlatnu medalju u skoku s motkom. Mozer je odbranila titulu evropskog šampiona skokom od 4,80 metara.

Srebro je pripalo Finkinji Vilmi Helteli (4,75 m), a do bronzanog odličja je stigla Francuskinja Mari-Žuli Bonen (4,70 m).