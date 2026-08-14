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Britanska atletičarka Ejmi Hant osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Hant je pobedila rezultatom 22,19 sekundi. Ona je na EP u Birmingemu osvojila zlato i u disciplini 100 metara.

Atletičarka iz Republike Irske Rašidat Adeleke osvojila je srebro sa 22,28 sekundi, dok je do bronzanog odličja stigla još jedna Britanka Dina Ašer-Smit (22,29 sekund).

Dominacija domaćih takmičara

Zlatna medalja u disciplini 800 metara u muškoj konkurenciji pripala je Ircu Marku Inglišu (1:45.26).

Srebro je osvojio Marino Bloudek iz Hrvatske (1:45.62), dok je bronzano odličje osvojio Mohamed Ataui iz Španije (1:45.71).