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Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije (igrači do 20 godina) plasirala se u četvrtfinale Prvenstva Evrope koje se održava u Varni. Izabranici selektora Miloša Korolije će za plasman u polufinale igrati sa reprezentacijom Hrvatske u petak od 17 sati.

Grupna faza:

Vaterpolisti Srbije su u grupnoj fazi odigrali tri utakmice i zabeležili jednu pobedu i dva nerešena rezultata (posle peteraca jedna pobeda i jedan poraz). Zauzeli su drugo mesto u grupi B.

Španija – Srbija 12:12 (nakon peteraca 16:14)

Nemačka – Srbija 13:22

Crna Gora – Srbija 14:14 (nakon peteraca 15:17)

Španija 8

Srbija 6

Crna Gora 4

Nemačka 0

Miloš Korolija, selektor U20 reprezentacije Srbije:

"Prva faza prvenstva je prošla dobro. Pružili smo očekivane partije i izborili direktan plasman u četvrtfinale. Utakmica protiv Španije, u kojoj smo propustili veliko vođstvo i izgubili na peterce, već je zaboravljena. Svesni smo da smo u većem delu utakmice odlično igrali i takvom igrom izgradili osetno vođstvo, ali smo slabo odreagovali na promenu španske odbrane. Bez obzira na sve, opet smo mogli da pobedimo, ali šta je, tu je".

Parovi četvrtfinala:

Španija – Mađarska

Srbija – Hrvatska

Italija – Holandija (Nemačka)

Grčka – Crna Gora

Miloš Korolija, selektor U20 reprezentacije Srbije:

"Očekujem veoma dobre utakmice. U tri meča će bukvalno jedna lopta ili jedan napad odlučiti pobednika. Samo je Italija izraziti favorit u meču protiv Holandije ili Nemačke. Zanimljivo je da će Španija, koja je bila prva u našoj grupi, igrati protiv Mađarske, koja je po mišljenju svih trenera pre prvenstva slovila za prvog favorita, ali je u grupi bila tek četvrta. Očekuju nas zaista kvalitetni i uzbudljivi mečevi".

Srbija – Hrvatska

Reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv selekcije Hrvatske. Utakmica je na programu u petak od 17 časova po vremenu u Srbiji.

Miloš Korolija, selektor U20 reprezentacije Srbije:

"Nadam se da ćemo protiv Hrvatske igrati kao što smo igrali u većem delu utakmice protiv Španije. Ove godine nismo igrali protiv Hrvata, ali igrači se dobro poznaju iz mlađih kategorija. Mislim da neće biti nekih iznenađenja. Važno je da smo se izdigli posle nesrećnog završetka utakmice prvog kola. Svi igrači su zdravi, ali nećemo moći da računamo na Kostu Bodirogu, koji je, po meni, nepravedno suspendovan na dve utakmice nakon jednog sudara u bazenu sa igračem Nemačke (nije igrao protiv Crne Gore)".

Bonus video: