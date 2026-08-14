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Povod za sastanak bilo je upoznavanje sa novim predsednikom opštine Goranom Orlićem.

- Drago mi je da se u Aranđelovcu javila nova pokretačka energija sa dolaskom mladog čoveka na čelo lokalne samouprave koja ima mnoge znamenitosti, a po budžetu koji se izdvaja za sport, verujem da će biti prepoznatljiv i po sportskim događajima - rekao je Marinković koga su pored predsednika opštine upoznali sa situacijom u sportu i većnik za sport i omladinu Nemanja Gavrilović i šef kabineta Dragan Savkić.

- U budućem periodu nadam se da će infrastrukturni projekti biti realizovani i da će Aranđelovac biti ozbiljan centar prepoznatljiv po sportskom turizmu. Dobre infrastrukturne uslove moraju pratiti i stručni ljudi koji najpre imaju želju, a zatim se ne štede da svu svoju energiju ulože u zajednički cilj, a to je unapređenje sporta - dodao je Marinković i naglasio:

- Uz Ministarstvo sporta i Sportski savez Srbije kao i novu Strategiju razvoja sporta koja je usvojena u junu ove godine, verujem da će se u Aranđelovcu javiti mnoge ideje. Pa se nadam da ćemo češće dolaziti i sarađivati sa kolegama iz Sportskog saveza Aranđelovca.