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Košutnjak će u subotu, 22. avgusta, biti domaćin prve noćne trejl trke na Čukarici - Night Trail-a, u organizaciji Serbia EPIC-a, uz podršku Sektora za sport GO Čukarica i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Trka je zamišljena kao sportsko-rekreativni događaj kroz šumske staze Košutnjaka, u večernjim časovima, sa startom u 20.00 časova. Organizatori najavljuju drugačije trkačko iskustvo, u prirodnom ambijentu, namenjeno rekreativcima, sportistima i svima koji vole trčanje i boravak u prirodi.

1/13 Vidi galeriju Čukarica spremna za prvi Night Trail: Noćno trčanje kroz šume Košutnjaka Foto: Privatna arhiva

Istog dana, pre noćne trke, od 16.30 časova biće održan i Kids Trail, drugi po redu na Košutnjaku. Reč je o dečjoj sportskoj manifestaciji koja najmlađima kroz igru, kretanje i druženje približava sport, dok porodicama pruža priliku da zajedno provedu aktivno popodne u prirodi.

1/15 Vidi galeriju Kids trail Čukarica Foto: Privatna arhiva

Član Veća GO Čukarica zadužen za sport, Đorđe Bulić, kaže da je važno što Čukarica dobija sadržaje koji nisu namenjeni samo profesionalnim sportistima, već i deci, porodicama i rekreativcima.

"Tačno je da se ova manifestacija polako približava i drago mi je što će Košutnjak biti mesto jednog ovakvog sportskog dana. Uspeli smo da Čukaricu iz pasive pokrenemo kao opština koja ima sve više manifestacija, novih ideja i sadržaja za građane. Posebno mi je važno da deca od malena vide koliko je lepo biti u prirodi, baviti se sportom i rekreacijom. Mi u Sektoru za sport nastavljamo dalje", poručio je Bulić.

Foto: Privatna arhiva

Sve dodatne informacije o programu i prijavama biće objavljene preko organizatora manifestacije.

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