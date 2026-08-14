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Tri zemlje sa bogatom rukometnom tradicijom udružile su snage sa jasnom ambicijom da zajedno budu domaćini jednog od najvećih događaja evropskog rukometa.

Sva tri saveza ističu punu spremnost da u procesu kandidature i eventualne organizacije prvenstva u potpunosti poštuju pravila i smernice Evropske rukometne federacije (EHF), kao i da ispune sve neophodne organizacione, infrastrukturne i druge uslove za održavanje takmičenja na najvišem nivou.

Predsednik Srpskog rukometnog saveza Božidar Đurković istakao je da Srbija, Makedonija i Slovenija imaju sve kapacitete potrebne za organizaciju jednog od najvećih rukometnih događaja u Evropi.

"Posle niza sastanaka i dogovora koji smo postigli, došao je trenutak da sva tri saveza zvanično podnesu zajedničku kandidaturu za organizaciju EHF EURO 2034. Verujem da sve tri federacije imaju organizacione kapacitete, iskustvo i ljudske resurse da jedno ovako veliko takmičenje organizuju na najvišem nivou. Naša kandidatura obuhvata kompletnu infrastrukturu potrebnu za organizaciju prvenstva, od dvorana, hotela i svih ostalih segmenata neophodnih za održavanje jednog velikog međunarodnog takmičenja. Verujem da će naša zajednička kandidatura biti najozbiljnija. U ovom trenutku teško je govoriti o tome da li će biti još prijava i kakva će biti konačna odluka EHF-a, ali ono što mogu da kažem jeste da ćemo zajedničkim snagama učiniti sve da našu kandidaturu predstavimo na najbolji mogući način i pokažemo EHF-u da smo najbolje rešenje za organizaciju jednog tako velikog događaja", rekao je Đurković.

Predsednik Rukometne federacije Makedonije Aleksandar Stefanov:

"Za mene predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo što Rukometna federacija Makedonije pravi još jedan značajan korak napred i što, zajedno sa rukometnim savezima Srbije i Slovenije, učestvuje u zajedničkoj kandidaturi za organizaciju muškog EHF EURO 2034. Verujem da sve tri federacije, sa svojim bogatim iskustvom, kapacitetima i rukometnom tradicijom, imaju sve preduslove da odgovore zahtevima i standardima Evropske rukometne federacije i uspešno organizuju Evropsko prvenstvo na najvišem nivou. Makedonija je rukometna zemlja. Rukomet je decenijama duboko utkan u našu sportsku tradiciju i istoriju, stvarajući generacije uspešnih rukometaša i rukometašica. Svojom popularnošću, kao i rezultatima ostvarenim na evropskom i svetskom nivou, slobodno mogu da kažem da je rukomet sport broj jedan u Makedoniji i da to ostaje. Za nas je ova kandidatura prilika za još jedan veliki iskorak i potvrda da Makedonija ima kapacitet da bude deo organizacije najvećih evropskih rukometnih događaja. Nadamo se da će naša zajednička kandidatura dobiti poverenje i da ćemo 2034. godine, zajedno sa Srbijom i Slovenijom, biti uspešni domaćini EHF EURO", poručio je Stefanov.

Predsednik Rukometnog saveza Slovenije Bor Rozman:

"Želja rukometnih saveza Slovenije, Srbije i Severne Makedonije je da zajedničkim snagama organizujemo muško Evropsko prvenstvo EHF EURO 2034, jer verujemo da za takav projekat imamo mnogo znanja, iskustva, kvalitetnu infrastrukturu i, pre svega, snažnu rukometnu tradiciju. Evropskoj rukometnoj federaciji izrazili smo zajedničku nameru, a pred nama je period u kojem će sva tri saveza blisko sarađivati i zajednički uložiti sve neophodne napore kako bismo pripremili kvalitetnu i konkurentnu kandidaturu. Naš cilj je da EHF-u predstavimo projekat koji će pokazati da možemo da organizujemo Evropsko prvenstvo na najvišem nivou i reprezentacijama i navijačima ponudimo odlične uslove. Sva tri saveza spremna su da sarađuju kako međusobno, tako i sa svim nadležnim institucijama i gradovima koji će biti uključeni u projekat, jer on daleko prevazilazi okvire sporta i zemljama domaćinima i gradovima donosi brojne pozitivne efekte, za koje verujem da ćemo ih svi zajedno na najbolji način iskoristiti. Naravno, imamo i visoke takmičarske ciljeve, za šta imamo osnov u aktuelnim rezultatima seniorske reprezentacije, kao i mladih i kadetskih selekcija ovog leta. Za mnoge njihove članove, za osam godina biće pravo vreme da zablistaju i na seniorskoj sceni", istakao je Rozman.

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