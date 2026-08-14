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Australijski sport zavijen je u crno nakon vesti da je Džesika Bang, jedna od najperspektivnijih mladih golferki te zemlje, preminula u 18. godini.

Bang je doživela iznenadni kolaps 1. avgusta, dok se na Tajlandu pripremala za nastup na turniru. Hitno je prevezena u bolnicu u Bangkoku, gde je podvrgnuta operaciji mozga.

Uprkos velikim naporima lekara, mlada sportistkinja preminula je u četvrtak, manje od dve nedelje nakon što joj je pozlilo.

Vest o njenoj smrti potvrdio je WPGA Tour Australije, koji je istakao da je cela golf zajednica duboko potresena ovom tragedijom.

Veliki potencijal

Bang je mesto na profesionalnom Touru izborila kroz kvalifikacionu školu krajem prošle godine, a već u prvim mesecima karijere pokazala je veliki potencijal.

Koliko je brzo počela da se nameće na profesionalnoj sceni najbolje govori podatak da je u februaru, u svom tek petom profesionalnom nastupu, osvojila regionalni kvalifikacioni turnir za Women's New South Wales Open.

Njena karijera bila je tek na početku, a australijski golf sada se oprašta od talentovane sportistkinje kojoj je predviđana svetla budućnost.