SRBI BEZ PLASMANA U POLUFINALE: Uroš sedmi, Nina deveta u svojoj grupi
Živanović je bio sedmi u šestoj od sedam kvalifikacionih grupa sa vremenom 27,38 sekundi, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 23. mesto u kvalifikacijama.
Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je Italijan Simone Čerazuolo, koji je trku završio za 26,20 sekundi.
Polufinalne trke u ovoj disciplini na programu su kasnije u toku petka, dok je finale zakazano za subotu.
Bez plasmana u polufinale ostala je i Nina Stanisavljević na 50 metara slobodnim stilom. Ona je zauzela deveto mesto u petoj kvalifikacionoj grupi sa rezultatom 25,91 sekundi, što je bilo ukupno 37. vreme.
Najbrža u kvalifikacijama bila je Holanđanka Milou van Vejk sa rezultatom 24,13 sekundi. Ona je za 0,08 sekund bila brža od Šveđanke Sare Šestrem.
Polufinalne trke na 50 metara slobodno su kasnije u toku petka, dok je finale u subotu.
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