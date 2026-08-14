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Živanović je bio sedmi u šestoj od sedam kvalifikacionih grupa sa vremenom 27,38 sekundi, što je na kraju bilo dovoljno za ukupno 23. mesto u kvalifikacijama.

Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je Italijan Simone Čerazuolo, koji je trku završio za 26,20 sekundi.

Polufinalne trke u ovoj disciplini na programu su kasnije u toku petka, dok je finale zakazano za subotu.

Bez plasmana u polufinale ostala je i Nina Stanisavljević na 50 metara slobodnim stilom. Ona je zauzela deveto mesto u petoj kvalifikacionoj grupi sa rezultatom 25,91 sekundi, što je bilo ukupno 37. vreme.

Najbrža u kvalifikacijama bila je Holanđanka Milou van Vejk sa rezultatom 24,13 sekundi. Ona je za 0,08 sekund bila brža od Šveđanke Sare Šestrem.

Polufinalne trke na 50 metara slobodno su kasnije u toku petka, dok je finale u subotu.

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