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Srpski plivač Nikola Simić nije uspeo danas da se plasira u finale trke na 1.500 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Simić je trku završio za 15 minuta i 15,72 sekunde, što je bilo dovoljno za ukupno 16. mesto u kvalifikacijama.

Plivač Nikola Simić  Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je nemački plivač Oliver Klement - 14:48,51 minuta.

Finale trke na 1.500 metara na programu je sutra.

Kurir Sport / Beta

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir