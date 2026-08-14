Srpski plivač nije uspeo da se plasira u borbu za medalje...
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NIŠTA OD FINALA: Nikola Simić tek 16. u kvalifikacijama
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Srpski plivač Nikola Simić nije uspeo danas da se plasira u finale trke na 1.500 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Simić je trku završio za 15 minuta i 15,72 sekunde, što je bilo dovoljno za ukupno 16. mesto u kvalifikacijama.
Plivač Nikola Simić Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia
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Najbolje vreme u kvalifikacijama imao je nemački plivač Oliver Klement - 14:48,51 minuta.
Finale trke na 1.500 metara na programu je sutra.
Kurir Sport / Beta
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