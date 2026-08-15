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Rukometni klub Partizan vratio se u Ligu šampiona, a za ovu priliku šampion Srbije pripremio je tri nove, posebne garniture dresova.

Iz tabora crno-belih ističu da je reč o unikatnom i atraktivnom dizajnu. O vizuelnom identitetu i inspiraciji za nove garniture, iz kluba su poručili:

"Crnu garnituru prati motiv mape Beograda, dok je bela inspirisana grbom kluba. Treću garnituru, za koju smo želeli da bude upečatljiva i atraktivna, posvetili smo navijačima Partizana. Sa posebnom pažnjom kreirali smo i dresove za golmane, koji upotpunjuju i daju poseban pečat svakoj garnituri."

Informacije o načinu i mestima prodaje dresova RK Partizan će objaviti uskoro.

Pogledajte kako izgledaju nove garniture:

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Grobari na rukometnom meču Partizan - Vojvodina Izvor: Kurir