Srpska atletičarka Adriana Vilagoš je ostvarila plasman u finale Evropskog prvenstva u disciplini bacanje koplja.
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ADRIANA VILAGOŠ JE U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Srpkinja se ozbiljno namučila, ali u poslednjem trenutku obezbedila plasman!
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Vilagoš je prva na rang listi (od evropskih bacačica koplja), ali je imala poteškoće i loš nastup u kvalifikacijama.
Uprkos tome je uspela da bude bolja od rivalki.
Adriana je kvalifikacije otvorila slabim bacanjem 50,73 metara, a potom je prestupila i tako ozbiljno ugrozila mesto među 12 najboljih u kvalifikacijama, što donosi plasman u finale.
Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia
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U trećem pokušaju nije bila na svom najboljem nivou, a hitac od 57,25 metra je bio dovoljan za 10. mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi.
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