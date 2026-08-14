Slušaj vest

Marija Vučenović jedna je od najiskusnijih srpskih atletičarki u bacanju koplja. Rođena je 3. aprila 1993. godine u Sremskoj Mitrovici, a tokom karijere osvajala je medalje na velikim juniorskim takmičenjima, bila državna šampionka i dva puta predstavljala Srbiju na Olimpijskim igrama.

Marija Vučenović već više od decenije pripada vrhu srpskog ženskog bacanja koplja. Rođena je u Sremskoj Mitrovici, a atletikom je počela da se bavi još kao veoma mlada. Vremenom je izrasla u jednu od najznačajnijih srpskih takmičarki u ovoj disciplini.

1/7 Vidi galeriju Marija Vučenović Foto: EPA/Felipe Trueba, Ben STANSALL / AFP / Profimedia, Printscreen

Pored sjajne sportske karijere, Marija svojim izlgledom zaustavlja dah muške populacije. Veoma je aktivna na društvenim mrežama i svakoga dana obraduje svoje mnogobrojne pratioce nekom novom fotografijom.

Njeno ime prvi put je ozbiljnije odjeknulo na međunarodnoj sceni još u juniorskoj konkurenciji. Vučenović je 2012. godine osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za juniorke u Barseloni, gde je koplje bacila 57,12 metara. Godinu dana kasnije stigla je do još jedne bronze, ovog puta na Evropskom prvenstvu za takmičarke do 23 godine u Tampereu, rezultatom 54,53 metra.

Tokom seniorske karijere nastavila je da bude deo reprezentacije Srbije i da se takmiči na najvećim evropskim i svetskim smotrama. Prema podacima Svetske atletike, Vučenović je čak sedam puta osvajala titulu prvakinje Srbije u bacanju koplja.

Lični rekord preko 62 metra

Najbolji rezultat u karijeri ostvarila je 9. maja 2021. godine u Splitu. Tada je bacila koplje čak 62,25 metara, što je njen lični rekord i rezultat koji je godinama drži među najboljim srpskim bacačicama koplja.

Upravo 2021. godina bila je posebno značajna za Vučenović. Na prvenstvu Srbije u Kraljevu osvojila je zlato rezultatom 59,14 metara, a iste godine izborila je i plasman na Olimpijske igre u Tokiju.

Olimpijske igre - ostvarenje velikog sna

Vučenović je prvi put nastupila na Olimpijskim igrama u Tokiju, održanim 2021. godine. Za nju je to bio debi na najvećoj sportskoj smotri.

Pred odlazak u Tokio govorila je da joj je cilj plasman u finale, ali u kvalifikacijama nije uspela da se izbori za završnicu. Takmičenje je završila kao 20. u kvalifikacijama.

Srbija je tako dobila još jednu atletičarku koja je uspela da stigne do olimpijske scene, što je samo po sebi predstavljalo veliki uspeh posle godina rada i takmičenja na međunarodnom nivou.

Iskusna reprezentativka uz novu generaciju

Posebno zanimljiv deo njene karijere jeste to što je godinama nastupala rame uz rame sa mlađim srpskim bacačicama, među kojima je i Adriana Vilagoš.

Na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Rimu Vučenović je uspela da se plasira u finale. U kvalifikacijama je ostvarila rezultat od 59,90 metara, dok je u finalu bacila 58,30 i zauzela deveto mesto.

Time je pokazala da i dalje može da se takmiči na najvišem evropskom nivou, dok je Srbija u isto vreme dobila novu veliku nadu u Adriani Vilagoš.

Marija Vučenović danas

Vučenović iza sebe ima više od deset godina iskustva na velikim međunarodnim takmičenjima. U njenoj biografiji posebno se izdvajaju dve juniorske evropske i svetske medalje, brojna nacionalna prvenstva, nastupi na evropskim prvenstvima i učešće na Olimpijskim igrama.

Njena najveća vrednost za srpsku atletiku jeste upravo iskustvo koje je godinama gradila na velikim takmičenjima. Sa ličnim rekordom od 62,25 metara, Vučenović je postavila standard kojem mogu da teže mlađe generacije srpskih bacačica koplja.

BONUS VIDEO: