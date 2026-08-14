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Nekadašnji veliki bokserski talenat iz Portorika Pričard Kolon preminuo je u 33. godini, gotovo 11 godina nakon meča koji mu je zauvek promenio život. Kolon je posle teške povrede mozga ostao u stanju koje je zahtevalo neprekidnu negu.

Pričard Kolon, nekada neporaženi portorikanski bokser i jedan od velikih talenata svoje generacije, preminuo je 13. avgusta 2026. godine, potvrđeno je iz njegove porodice. Imao je 33 godine.

1/4 Vidi galeriju Pričard Kolon Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia

Vest je saopštio njegov otac Ričard Kolon, koji je godinama brinuo o sinu nakon tragedije koja se dogodila u ringu.

„Sa žaljenjem vas obaveštavam o odlasku mog sina Pričarda sa ovozemaljskog sveta. Sada je na boljem mestu. Hvala vam za tolike godine ljubavi i molitvi“, napisao je Ričard Kolon na društvenim mrežama.

Kobna borba koja je promenila sve

Kolon je 17. oktobra 2015. godine u Ferfaksu u Virdžiniji ušao u ring protiv Amerikanca Terela Vilijamsa. U tom trenutku bio je neporažen u profesionalnoj karijeri, sa skorom od 16 pobeda iz isto toliko mečeva, uključujući 13 nokauta. Smatran je jednim od najperspektivnijih mladih boksera.

Međutim, tokom borbe je više puta pogođen u potiljak, udarcima koji su u boksu nedozvoljeni. Vilijamsu je zbog takvih udaraca oduzet poen, dok je Kolon kasnije kažnjen sa dva poena zbog niskih udaraca. U devetoj rundi Kolon je prvi put u profesionalnoj karijeri završio na podu.

Kolon se tokom meča žalio na vrtoglavicu i probleme nakon udaraca u glavu, ali je borba nastavljena. Posle devete runde došlo je do nesporazuma u njegovom uglu – njegovi ljudi su pomislili da je meč završen i skinuli mu rukavice, zbog čega je Kolon diskvalifikovan.

Ubrzo nakon borbe stanje mu se dramatično pogoršalo.

Kolon se srušio u svlačionici i hitno je prebačen u bolnicu, gde je utvrđeno krvarenje u mozgu. Morao je da bude podvrgnut hitnoj operaciji zbog teške povrede mozga, a potom je čak 221 dan proveo u komi.

Kada se probudio, posledice su bile katastrofalne. Kolon više nije mogao normalno da govori niti da hoda i bio mu je potreban praktično stalni nadzor i pomoć porodice. Njegov život se nakon toga sveo na dugogodišnju borbu za što bolji oporavak.

Od velikog talenta do tragedije

Pre nego što je kobni meč prekinuo njegovu karijeru, Kolon je važio za boksera pred kojim je bila velika budućnost.

Rođen je na Floridi, ali se sa porodicom preselio u Portoriko kada je imao 10 godina. Kao tinejdžer je pokazao ogroman talenat, osvojio nacionalne titule u dve težinske kategorije, a 2010. godine osvojio je i zlato na Panameričkom omladinskom prvenstvu.

Pokušao je da izbori mesto na Olimpijskim igrama, ali je poražen u četvrtfinalu kvalifikacionog turnira u Brazilu. Nakon toga okrenuo se profesionalnom boksu i vrlo brzo počeo da privlači pažnju.

Njegov profesionalni skor do kobne borbe iznosio je 16-0 uz 13 nokauta. Meč sa Vilijamsom bio je prvi poraz u njegovoj karijeri – i, nažalost, poslednji profesionalni nastup.

Porodica tražila odgovore

Kolonova porodica je 2017. godine podnela tužbu vrednu više od 50 miliona dolara protiv lekara pored ringa i promotera povezanih sa mečom, tvrdeći da je do njegove teške povrede moglo biti sprečeno da je adekvatno reagovano na simptome koje je pokazivao. Postupak je godinama ostao nerešen.

Svetski bokserski savet ga je 2021. godine proglasio počasnim šampionom, a njegova priča postala je jedan od najpotresnijih primera opasnosti kojima su bokseri izloženi tokom karijere.

Pričard Kolon tako je otišao u istoriju kao bokser koji je imao sve preduslove da postane velika zvezda, ali mu je jedna borba zauvek promenila život. Posle više od decenije provedene u teškom stanju, njegova porodica sada se oprostila od čoveka čija je priča daleko prevazišla granice sporta.

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