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Pozivi srpskom skakaču udalj za mitinge Dijamantske lige posle petog mesta na Evropskom prvenstvu i sjajnog skoka od 8,33 metra u Birmingemu

Luka Bošković je preko Birmingema zakoračio na najveću svetsku atletsku scenu.

1/6 Vidi galeriju Luka Bošković Foto: Atletski savez Srbije, Joris Verwijst / AFP / Profimedia, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U kvalifikacijama Evropskog prvenstva skočio je 8,33 m, uz vetar u leđa od +2,4 m/s, nešto jači od dozvoljenih +2,0 m/s, dok je u finalu zauzeo peto mesto rezultatom 8,08 m.

Koliki je napredak napravio dvadesetogodišnji srpski atletičar najbolje pokazuje podatak da je u ovu sezonu ušao sa ličnim rekordom od 7,94 m iz 2024. godine, dok sada ima i regularan rezultat od 8,23 m, ostvaren 26. juna. Bošković je 6. jula napunio 20 godina.

Njegovi nastupi na Evropskom prvenstvu nisu ostali nezapaženi, pa su ubrzo stigli i pozivi za najveću svetsku atletsku seriju. Njegov trener Dragutin Topić za sajt Srpskog atletskog saveza potvrdio je lepu vest:

– Koliko je ovo veliki Lukin uspeh, što mnogi ne mogu ni da shvate, vidi se iz toga što je pozvan da učestvuje na dva mitinga Dijamantske lige, najpre u Lozani, pa u Cirihu. To će mnogo toga pozitivno promeniti u njegovoj karijeri. Ponosan sam na njega – rekao je Topić.

Oba mitinga biće održana u Švajcarskoj. Boškovića najpre očekuje nastup u Lozani 21. avgusta, dok će šest dana kasnije, 27. avgusta, nastupiti i u Cirihu.

Pozivi na dva mitinga Dijamantske lige predstavljaju još jednu potvrdu velikog iskoraka koji je mladi srpski skakač udalj napravio ove sezone i priliku da se oproba u konkurenciji najboljih svetskih atletičara.