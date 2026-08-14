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Regionalni rvački savez Centralne Srbije domaćin je i organizator međunarodnog kampa za mlade rvače od 13 do 17 godina koji se po prvi put održava u Kragujevcu.

Ovaj kamp okupio je četrdesetak talentovanih rvača iz Italije, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije sa ciljem da im se omoguće pre svega kvalitetni uslovi za trening i napredak, ali i prilika za druženje.

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

“Kamp je zamišljen kao spoj sportskog rada, edukacije, discipline i zabave. Poseban akcenat stavljen je na razvoj sportskih veština, pravilno usvajanje tehnike, fizičku pripremu, ali i na vrednosti koje sport nosi – poštovanje, odgovornost, upornost, fer-plej i timski duh. Kragujevac ima dugu i bogatu sportsku tradiciju, a razvoj mladih sportista jedan je od najboljih načina da se ta tradicija nastavi. Grad je i tokom godine domaćin brojnih sportskih događaja i takmičenja, uključujući i rvačka prvenstva i turnire”, istakao je Nenad Miljojković, generalni sekretar Rvačkog saveza Centralne Srbije i potom dodao.

“Jedan od važnih segmenata kampa je tehnika rvanja, a dobro je poznato da je to sport koji kroz trening razvija snagu, koordinaciju, disciplinu i mentalnu čvrstinu. Učesnici imaju priliku da rade sa iskusnim trenerima, usavršavaju tehniku i kroz svakodnevni rad stiču iskustvo koje će im značiti i na takmičenjima. Cilj nije samo napraviti dobre sportiste, već i kvalitetne mlade ljude koji će kroz sport naučiti kako da se nose sa pobedom i porazom, kako da poštuju protivnika i kako da nikada ne odustaju kada je teško”, konstatovao je Miljojković.

On je istakao da se u subotu, 15. avgusta na Trgu Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu, sa početkom u 20 časova, očekuje veliki rvački spektakl.

“To će biti kruna rada ovog kampa, jer ćemo imati revijalni meč između Srbije i Evrope. Na strunjači će se sastati najbolji mladi rvači, učesnici ovog kampa i siguran sam da nas očekuju atraktivne i neizvesne borbe. Bez svake sumnje biće to najlepši mogući način da završimo kamp za koji se svi nadamo da će postati trdacionalan”, zaključio je Miljojković.