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Britanski biciklista Finli Tarling poginuo je tokom trke u Portugalu.

Ovaj 19-godišnji biciklista život je izgubio u teškoj nesreći tokom osme etape trke.

Portugalski mediji javljaju da je došlo do čeonog sudara sa vozilom koje nije učestvovalo u trci i koje se kretalo u suprotnom smeru.

Trka je automatski bila zaustavljena, a dodela nagrada otkazana.

Velšanin se takmičio za razvojni tim "NSN-a" kada se incident dogodio na ruti dugoj 166,8 kilometara od Melgaka do Fafea.

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