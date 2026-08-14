Stradao tokom trke.
nastradao
VELIKA TRAGEDIJA! Poginuo biciklista!
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Britanski biciklista Finli Tarling poginuo je tokom trke u Portugalu.
Ovaj 19-godišnji biciklista život je izgubio u teškoj nesreći tokom osme etape trke.
Portugalski mediji javljaju da je došlo do čeonog sudara sa vozilom koje nije učestvovalo u trci i koje se kretalo u suprotnom smeru.
Trka je automatski bila zaustavljena, a dodela nagrada otkazana.
Velšanin se takmičio za razvojni tim "NSN-a" kada se incident dogodio na ruti dugoj 166,8 kilometara od Melgaka do Fafea.
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