Vaterpolisti Novog Beograda igraće u Grupi A kvalifikacija za Ligu šampiona protiv rumunske Oradee, nemačkog Špandaua i francuskog Strazbura, odlučeno je žrebom u Varni.
LIGA ŠAMPIONA
U RUMUNIJU PO VIZU ZA ELITU: Vaterpolisti Novog Beograda u grupi sa Oradeom, Špandauom i Strazburom u kvalifikacijama za LŠ
Slušaj vest
Domaćin kvalifikacionog turnira biće Oradea, a utakmice će biti odigrane od 18. do 20. septembra.
VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Plasman u grupnu fazu Lige šampiona izboriće dve prvoplasirane ekipe iz grupe.
U Grupi B se nalaze italijanska Breša, španski Sabadelj, gruzijski A-Polo i Budva.
U Grupi C će igrati Jadran iz Splita, mađarski Honved i Panatinaikos.
Reaguj
Komentariši