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Domaćin kvalifikacionog turnira biće Oradea, a utakmice će biti odigrane od 18. do 20. septembra.

VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Plasman u grupnu fazu Lige šampiona izboriće dve prvoplasirane ekipe iz grupe.

U Grupi B se nalaze italijanska Breša, španski Sabadelj, gruzijski A-Polo i Budva.

U Grupi C će igrati Jadran iz Splita, mađarski Honved i Panatinaikos.

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