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Rumunski plivač David Popovići osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

David Popovići, rumunski plivač Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia, Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Popovići je do zlata stigao sa rezultatom od 1:44,15 minuta u finalu.

Srebro je osvojio Litvanac Tomas Navikonis sa 0,40 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Britancu Džejmsu Gaju sa 0,72 sekunde zaostatka.

Rumunski plivač je prethodno osvojio i zlato na 100 metara

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir