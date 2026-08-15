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Šabac će u Grupi C biti domaćin dubrovačkom Jugu, ekipi ENKA iz Istanbula, kao i Vajt Šarks Hanoveru.

Crno-beli će u Atini igrati protiv domaćeg Apolona, italijanske Savone, Duizburga i ruskog Sinteza iz Kazanja.

Plasman u grupnu fazu drugog po rangu evropskog klupskog takmičenja izboriće po dve najbolje plasirane ekipe iz svih pet grupa, uz izuzetak da će iz Partizanove grupe direktan plasman izboriti i trećeplasirani tim, pošto je to jedina grupa sa pet ekipa.

Plasman u Evrokup izboriće i pet ekipa koje ne uspeju da se kroz kvalifikacije plasiraju u Ligu šampiona.

Kvalifikacije su na programu od 9. do 11. oktobra.

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