Vaterpolisti Šapca u oktobru će biti domaćini kvalifikacionog turnira za plasman u Evrokup, dok će Partizan igrati na turniru u Atini, odlučeno je danas žrebom
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TEŽAK ŽREB ZA SRPSKE KLUBOVE: Šabac i Partizan saznali rivale u kvalifikacijama za Evrokup
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Šabac će u Grupi C biti domaćin dubrovačkom Jugu, ekipi ENKA iz Istanbula, kao i Vajt Šarks Hanoveru.
Crno-beli će u Atini igrati protiv domaćeg Apolona, italijanske Savone, Duizburga i ruskog Sinteza iz Kazanja.
Plasman u grupnu fazu drugog po rangu evropskog klupskog takmičenja izboriće po dve najbolje plasirane ekipe iz svih pet grupa, uz izuzetak da će iz Partizanove grupe direktan plasman izboriti i trećeplasirani tim, pošto je to jedina grupa sa pet ekipa.
Plasman u Evrokup izboriće i pet ekipa koje ne uspeju da se kroz kvalifikacije plasiraju u Ligu šampiona.
Kvalifikacije su na programu od 9. do 11. oktobra.
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